Schlussmann der HSG Oha steht dem MTV Groß Lafferde im Weg

Georg Strub (in Rot) sorgte eben so wie sein Rückraumpartner Gerrit Büüs für viele Tore durch gelungene Eins-gegen-eins-Situationen.

Mit 24:30 (10:16) haben die Handballer des MTV Groß Lafferde in Hattorf bei der gewohnt heimstarken HSG Oha die sechste Saisonniederlage kassiert. Und dennoch erklärt der MTV-Trainer Dennis Bühn: „Die gezeigte Leistung macht Mut für die kommenden Aufgaben.“ Die werden für den Tabellenelften ganz wichtig.

MTV Groß Lafferde erarbeitet sich viele Chancen

Die Lafferder Abwehr sei beim Gastspiel in Hattorf wie in den vergangenen Partien stabil gewesen, betonte Trainer Bühn. In der Offensive habe sich sein Team – anders als zuletzt – „kaum technische Fehler“ geleistet. „Wir haben uns immer wieder Chancen erarbeitet“, fügte der MTV-Coach hinzu. Doch an dieser Stelle tritt das große Problem der Lafferder in den Vordergrund: der starke Schlussmann der Harzer Mannschaft.

„Er vereitelte mehr als 15 Großchancen“, adelte Dennis Bühn den Keeper, den die Lafferder nur bei einem von fünf Versuchen von der Strafwurflinie überwanden. Zudem habe der Torwart – auch wenn MTV-Topwerfer Marcel Waschke acht Treffer erzielte – viele Würfe der Lafferder Außen weggefischt. Dass sich mit Georg Strub (6 Tore) und Gerrit Büüs (5) zumindest zwei Rückraumspieler der Gäste oft in ihren Eins-gegen-eins-Situationen durchsetzten, reichte den Lafferdern in diesem Spiel nicht zu einem Punktgewinn.

HSG Oha spielt gegen Lafferde die Partie sauber herunter

So konnten die Lafferder den ab der 19. Minute (7:13) stetigen fünf bis sechs Tore großen Rückstand zu keiner Zeit entscheidend verkürzen. Zwar gehörte den Gästen aus dem Kreis Peine die erste Führung durch Georg Strub. Doch nach dem 3:3 (4.) übernahm die HSG Oha die Führung und spielte die Partie bis zum Ende sauber herunter und bleibt in ihrer Halle, in der ohne Kleber gespielt wird, ungeschlagen.

Die Groß Lafferder Handballer richten den Blick derweil nach vorne. Gegen das bisher noch punktlose Verbandsliga-Schlusslicht TSG Emmerthal muss am Samstag Zählbares herausspringen. „Es zählt nur ein Sieg“, sagt Dennis Bühn. Am folgenden Wochenende steht das Spiel gegen den ebenfalls noch punktlosen Oberliga-Absteiger HV Barsinghausen (Tabellenplatz 12) an.

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Stanitzek – Gerstung 2, Schröder, Pfaff 1, Büüs 5, Strub 6, Winkler 2, Brunke, Preen, Waschke 8.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de