SG Zweidorf/Bortfeld auch in schwachem Spiel erfolgreich

Mit ihrem achten Sieg im achten Spiel marschieren sie unaufhaltsam weiter: die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld. In der Landesliga Süd setzte sich das Team nun mit 34:27 (16:13) bei der DJK Blau-Weiß Hildesheim im Stadtteil Ochtersum durch. Und obwohl die Mannschaft aufgrund einiger technischer Fehler nicht gänzlich zufrieden war, hob der Trainer Gundolf Deterding das Positive hervor: die kämpferische Leistung.

SG Zweidorf/Bortfeld trotz Sieg zu selbstkritisch

„Als Trainer ist man ja schon froh, wenn man ein selbstkritisches Team hat“, erklärt der SG-Coach, der allerdings mit deutlichen Worten hinzufügt: „Wir dürfen uns nicht immer direkt über jeden Fehler ärgern und alles durch die negative Brille sehen. Wenn man es schafft, auch diese Spiele zu gewinnen, dann spricht das in meinen Augen ganz klar für die Moral dieser Mannschaft – wir müssen uns auch einfach mal über so einen Scheißsieg freuen.“

Zu groß sei die Anspannung seiner Spielerinnen, wenn sie in Führung liegen, alles richtig machen zu wollen, erklärt Deterding. Und in Front lagen die Drachen in Hildesheim quasi permanent. Nur beim 3:3 (6.), 5:5 (11.) und 6:6 (13.) sowie dem 11:11 (24.) war das Ergebnis ausgeglichen. „Wir haben es in der ersten Hälfte leider nicht geschafft uns abzusetzen“, bedauert Trainer Deterding – Pausenstand: 16:13.

Dafür gelang es nach dem Seitenwechsel durch drei Tore hintereinander. Ann-Kristin Strutz, Larissa Kamp und Annika Harms sorgten beim 22:16 für einen Sechs-Tore-Vorsprung. Beeindruckend: Selbst in den vielen Unterzahl-Situationen hielten die Drachen konsequent dagegen. 14 Strafminuten häuften sich im Laufe des Spiels für die Drachen-Frauen an, nur 4 für die Gastgeberinnen. „Da haben wir auch mit fünf Leuten gezeigt, dass wir da sind. Wir geben in Unterzahl nicht auf, machen trotzdem die Tore und unsere Torfrau Franzi Rother hat auch ein paar Bälle weggenommen“, freute sich Deterding.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Karger, Harms 6, Zakrzewski 11, Hoffmann 1, Steinmetz 4, Strutz 5, Kamp 7, Grobe, Filipczak, Di Benedetto, Giese.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de