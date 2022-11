TB Bortfeld, Herta Equord und Co. wollen die Quali schaffen

Die meisten Plätze bei der diesjährigen Kreismeisterschaft im Hallenfußball sind bereits vergeben. Aus der Kreisliga qualifizieren sich neben Ausrichter TSV Eixe die acht besten Mannschaften. An den ersten sechs Teams – TSV Rot-Weiß Schwicheldt, VfB Peine, Bosporus Peine, VfL Woltorf, Viktoria Woltwiesche und Fortuna Oberg sind bereits sicher dabei – wird sich nichts mehr ändern. Dafür ist im Kampf um die verbliebenen beiden Tickets für die Hauptrunde und den Platz in der Wild-Card-Gruppe noch offen. Die Reserve-Mannschaften aus Vechelde (7.) und Lengede (8.) sind nicht teilnahmeberechtigt – dahinter haben am letzten regulären Spieltag des Jahres gleich sechs Teams die Qualifikation für das große Hallenfußball-Event zwischen den Feiertagen im Dezember im Blick.

Herta Equord ist nah dran an der Quali

Herta Equord – TSV Eixe (Sonntag, 14 Uhr). Equord hat auf dem Papier die besten Karten auf einen der übrigen beiden Kreisliga-Quali-Plätze. Mit 19 Punkten steht die Herta aktuell auf Rang 9 und trifft nun auf das bisher äußerst glücklose Schlusslicht aus Eixe. „Ein Sieg ist für mich aber nicht deshalb wichtig. Ich will die drei Punkte, damit wir uns weiter von unten entfernen“, erklärt Equords Trainer Stephan Klemke, der das Team schon bei der letzten Kreismeisterschafts-Teilnahme Ende 2019 betreut hatte. Klemke will den TSV Eixe trotz dessen schwieriger Personallage nicht unterschätzen. „In der letzten Saison haben wir uns gegen sie massiv schwer getan. Das wird keine einfache Nummer“, sagt Klemke.

VfL Woltorf – TSV Clauen/Soßmar (Sonntag, 14 Uhr). Auf dem zehnten Rang, der ebenfalls einen Platz im Hauptfeld garantiert, liegt aktuell der TSV Clauen/Soßmar. „Wir wollen nichts anbrennen lassen – dafür brauchen wir noch einen Sieg“, erklärt der Trainer Sebastian Schütz. Das Saisonziel war eigentlich nicht unbedingt die Quali für das Hallenevent – als Schütz hörte, dass die letzten beiden Spiele des Jahres, die bereits zur Rückrunde gehören, ebenfalls noch in die Wertung eingehen, passte er das Ziel noch einmal an: „Ich habe zu den Jungs gesagt: Ihr holt jetzt noch sechs Punkte und dann seid ihr dabei.“ Mit dem überraschenden Sieg gegen Spitzenreiter Schwicheldt hat der Aufsteiger den Grundstein gelegt, nun will der TSV auch die starken Woltorfer ins Wanken bringen. Leicht wird es aber nicht, das weiß auch Sebastian Schütz: „Sie haben eine unfassbare körperliche Präsenz.“

Für Clauen/Soßmar würde die Qualifikation ein Happy End bedeuten. In beiden Corona-Jahren qualifizierte sich der TSV – doch das Turnier fiel jeweils aus. „Ich habe es mir immer gerne angeschaut“, erklärt Trainer Schütz. Und wenn sich sein Team qualifiziert, dann kriegt er sogar einen Platz direkt am Spielfeldrand. „Sonst muss ich wieder in der vierten Reihe stehen bei der Heizung – da ist es doch immer so warm“, flachst der Coach und hofft für die Partie gegen die Woltorfer aufs Beste.

VfB Peine – TSV Marathon Peine (Sonntag, 14 Uhr). Durch den jüngsten Sieg gegen Equord (2:1) ist Marathon Peine auf den elften Tabellenplatz geklettert. Der berechtigt nach diesem Spieltag zumindest zur Teilnahme an der Wild-Card-Gruppe, bei der vor dem Turnierstart die letzten beiden Teams für das Hauptfeld ermittelt werden. Marathons Fußballobmann Benjamin Weiß ist die Teilnahme nicht ganz so wichtig, sagt er: „Aber bei uns in der Mannschaft sind alle sehr jung. Viele waren noch nie dabei und wollen jetzt unbedingt.“ Für dieses Unterfangen täten dem Aufsteiger gegen den VfB Peine noch drei Pünktchen gut. Und dass in diesem Stadtderby etwas drin ist, zeigte die Mannschaft im Hinspiel (2:2). „Das war eine tolle geschlossene Leistung von uns“, erinnert sich Weiß, der sich aber sicher ist: „Der VfB wird alles reinhauen.“

TSV Dungelbeck – Viktoria Woltwiesche(Sonntag, 14 Uhr). Nach ihrem mehr als holprigen Start haben sich die Dungelbecker mit zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen aus dem Tabellenkeller befreit – der Wechsel auf der Trainerbank von Daniel Wolff zu Adrian Henke hat offensichtlich gefruchtet. Vor dem letzten regulären Spieltag des Jahres hat sich der TSV sogar in Stellung gebracht, um sich noch für die Hallenfußball-Kreismeisterschaft zu qualifizieren. Eine leichte Aufgabe haben die Dungelbecker nun allerdings nicht – selbst wenn die Woltwiescher von Trainer Dennis Pasemann zuletzt oftmals ersatzgeschwächt antreten mussten.

Sollte sich TB Bortfeld qualifizieren, wird das Team anders als zuletzt auch mitmachen

TB Bortfeld – TuS Fortuna Oberg (Sonntag, 14 Uhr). Als sich die TB-Fußballer zu Kreisklassen-Zeiten mehrfach für die Kreismeisterschaft qualifiziert hatten, verzichteten sie auf ihre Teilnahme. „Viele hatten da wohl keine Lust“, erklärt der heutige Trainer Marius Plote und fügt mit einem Lachen direkt hinzu: „Unter mir gibt es das nicht – qualifizieren wir uns, machen wir da mit!“ Doch der Trainer weiß, dass dafür einiges zusammenlaufen müsste. Nicht nur müssten die Bortfelder ihr Spiel gegen Oberg gewinnen, die Konkurrenz müsste auch patzen.

Dass die Bortfelder gegen die Fortuna etwas ausrichten können, zeigte das Hinspiel (3:3). „Das hätten wir auch mit 6:3 gewinnen können, dann hätten wir jetzt fast schon genügend Punkte“, flachst Plote, der gegen Oberg auf eine geschlossene Mannschaftsleistung hofft. „Vor der Saison war Oberg für mich der große Favorit. Sie sind aber auch noch nicht richtig warm gelaufen. Wir werden auf jeden Fall alles raushauen, was wir können“, verspricht TB-Trainer Marius Plote.

TSV Rot-Weiß Schwicheldt – SSV Stederdorf (Sonntag, 14 Uhr). Die Stederdorfer wurden am vergangenen Spieltag wegen ihrer Niederlage gegen Bortfeld (0:2) und den Erfolgen der Konkurrenz von Tabellenplatz 10 bis auf die 16 durchgereicht. Nun trifft das Team auf den Spitzenreiter Schwicheldt, der seine jüngste Niederlage wett machen möchte. „Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben“, erklärt SSV-Trainer Helmut Kaub, fügt aber direkt hinzu: „Wir haben da nichts zu verlieren – und Schwicheldt ist nicht unschlagbar, das konnte man mittlerweile sehen.“ Die Stederdorfer wollen versuchen, defensiv stabil zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen. Die drei Punkte täten dem Team nicht nur für die Qualifikation zur Hallen-Kreismeisterschaft gut, sondern auch, um sich vom TSV Edemissen auf dem ersten Abstiegsplatz zu distanzieren.

