Sieg ist Pflicht: SV Lengede zu Gast beim Schlusslicht

Lengede. Justin Folchmann kehrt wieder in den Kader der Lengeder zurück. Beim SC Hainberg soll ein Sieg her.

Hier muss der SV Lengede dreifach punkten – ohne Wenn und Aber! Am Sonntag (14 Uhr) ist der Fußball-Landesligist beim Tabellenletzten SC Hainberg zu Gast und möchte nach der 0:2-Niederlage un­ter der Woche gegen den SSV Nörten-Hardenberg wieder einen Sieg einfahren. „Wir haben schon einen gewissen Druck… unabhängig davon, dass Hainberg Tabellenletzter ist“, erklärt SVL-Trainer Kai Olzem. Ein Abrutschen in Richtung der nur sechs Punkte entfernten Abstiegsränge wäre das schlimmstmögliche Szenario für den ambitionierten Lengeder Coach.

Gastgeber des SV Lengede ist schon weit abgeschlagen

Die Hainberger sind bereits weit abgeschlagen. Nur drei Punkte stehen durch drei torlose Unentschieden gegen den TSC Vahdet Braunschweig, den BSC Acosta und die TSG Bad Harzburg auf dem Konto der Südniedersachsen. Ansonsten gab es teils horrende Niederlagen gegen Northeim (0:10), SVG Göttingen (1:8), SSV Kästorf und MTV Wolfenbüttel (jeweils 1:7) sowie Germania Wolfenbüttel (0:7). „Ich glaube, dass die im Sommer einen ordentlichen Aderlass hatten“, erläutert Lengedes Trainer Olzem. „Von den Namen in der Aufstellung kenne ich kaum jemanden.“

Justin Folchmann belebt das Offensivspiel der Lengeder

Gegen Nörten-Hardenberg habe unter der Woche die Reaktion auf die zuvor deutliche 2:5-Niederlage gegen SVG Göttingen gestimmt, erklärte Kai Olzem. Positiv aufgefallen war auch die Rückkehr von Offensivkraft Justin Folchmann, der bereits länger mit muskulären Problemen kämpft und eigentlich in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. „Er hatte unter der Woche gut trainiert und es war sein unbedingter Wunsch, in den Kader zu kommen“, erklärte Olzem. Nach seiner Einwechslung in der 62. Minute belebte Folchmann das Offensivspiel der Hausherren. „Er hat auch nicht gehemmt gespielt“, hatte sein Trainer beobachtet – auch in Hainberg soll Folchmann zum Kader gehören.

