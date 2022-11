2 Fehler, 2 Gegentore: Vecheldes U19 verliert

Die Peiner U19-Landesligisten kommen nicht so richtig in Fahrt. Sowohl die Jugendfußballer aus Vechelde als auch die des VfB Peine kassierten Niederlagen – dabei hatten die Fuhsestädter ihre Partie eigentlich sogar gewonnen. Besser machten es die U17 und die U15 des VfB, die jeweils drei Punkte einsammelten. Die A-Jugend-Bezirksligisten SV Lengede und Pfeil Broi­stedt feierten Siege.

A-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – JSG Schöningen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Pascal Knigge (8.), 1:1 (20.), 1:2 (71.).

In einem ausgeglichenen Spiel hatten die Gäste aus Schöningen das bessere Ende für sich. „Wir sind durch ein richtig geiles Distanztor in Führung gegangen, haben das Spiel dann aber durch individuelle Fehler aus der Hand gegeben“, haderte Vecheldes Trainer Lars Habelmann. Der Ausgleich habe die Arminia verunsichert. Dreimal war Vecheldes Torwart Lasse Flegel gefordert. „Einmal hält er überragend und zweimal ist der Ball im Tor. Da war er aber chancenlos“, sagte Habelmann über die beiden entscheidenden Eins-gegen-Eins-Situationen. Nach dem 1:2 (71.) habe es kaum noch Spielfluss gegeben, wodurch die Armina nicht mehr zum Ausgleich kam.

VfB Peine – JFV Eichsfeld 0:5-Wertung. Eigentlich tütete der VfB Peine mit einem deutlichen 6:1-Erfolg gegen das Schlusslicht den ersten Saisonsieg ein. Weil den Peinern ein Wechselfehler unterlaufen war, wurde das Spiel nachträglich gegen die gewertet, wodurch sie mit Eichsfeld die Plätze in der Tabelle tauschten und nun selber Schlusslicht der Landesliga sind.

A-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – VfL Salder 4:1 (1:1). Tore: 0:1 (27.), 1:1, Tim Bernicke (44.), 2:1 Luis Gjuci (63.), 3:1, 4:1 Tim Bernicke (64., 76.).

Mit der ersten Hälfte war Lengedes Trainer Dario Janz nicht zufrieden: „Wir haben nichts aus unserem Ballbesitz gemacht.“ Durch einen direkten Freistoßtreffer glich Tim Bernicke zumindest noch vor der Pause aus. Und der Ex-Spieler des VfL Salder – bis zur D-Jugend spielte Bernicke für die Salzgitteraner – hatte noch nicht genug. Nachdem Luis Gjuci das Spiel in der 63. Minute zugunsten des SVL gedreht hatte, legte Tim Bernicke noch zwei weitere Treffer nach.

Pfeil Broistedt – TSG Bad Harzburg 6:5 (3:2). Tore: 0:1 (21.), 0:2 (23.), 1:2 Luca Sachteleben (32.), 2:2 Maurice Rittel (36.), 3:2 Tjure Anders (42.), 4:2 Maurice Rittel (51.), 4:3 (60.), 5:3 Maurice Rittel (74.), 5:4 (80.), 5:5 (82.), 6:5 Luca Sachteleben (85.).

„Einfach, das gibt es in dieser Liga nicht“, erklärte der Broistedter Trainer Stefan Pelz. Sein Team verpennte den Start (0:2) und legte dann erst los wir die Feuerwehr. Auf das 3:2 zur Pause folgte das 4:2. „Und dann lassen wir die Chance auf das fünfte Tor liegen und es geht plötzlich in die andere Richtung“, berichtete Pelz. Zwar gelang den Pfeilen zwischendurch noch das 5:3, nach 82 Minuten war der Spielstand allerdings ausgeglichen (5:5). „Wir haben aber nicht die Köpfe hängen lassen, sind in den gegnerischen Sechzehner und bekommen einen Elfmeter, mit dem wir uns belohnen“, freute sich Pelz.

TSG Bad Harzburg – SV Lengede 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (6.), 2:0 (55.), 3:0 (70., Elfmeter).

Am Mittwochabend stolperten die Lengeder bei Schlusslicht Bad Harzburg. „Hochverdient“, sagte SVL-Trainer Dario Janz. „Wie in den vergangenen beiden Jahren sind wir nicht mit dem großen Platz klargekommen. Wir waren in allen Belangen unterlegen – Bad Harzburg hatte Dampf in der Offensive und stand hinten stabil. Vielleicht kam diese Niederlage kurz vor den Topspielen zum richtigen Zeitpunkt für uns“, erklärte Janz.

B-Junioren, Landesliga

SV Reislingen-Neuhaus – VfB Peine 2:5 (1:1). Tore: 0:1 Angelo Abela (5.), 1:1 (28.), 2:1 (48.), 2:2 Max Wasl (51.), 2:3 Matti Straub (65.), 2:4 Max Wasl (68.), 2:5 Theo Tripler (77.).

Die Peiner waren die spielbestimmende Kraft und gingen auch in Führung (5.). „Bis dahin hatten wir auch schon Pech mit einem Pfosten- und zwei Lattentreffern“, erklärte der Peiner Co-Trainer Ulf Wasl. Mit einem Elfmeter und einem direkt verwandelten Freistoß stellten die Hausherren die Partie allerdings auf den Kopf. Aus dem Spiel heraus war dem SV Reislingen-Neuhaus nur wenig gelungen. „Deren Keeper hat sie lange im Spiel gehalten. Was dann für meine Jungs spricht, ist, dass sie sich niemals aufgeben“, freute sich Ulf Wasl, dessen Sohn Max schon drei Minuten später den Ausgleich erzielte. „Danach war es eine Frage der Zeit, wann wir in Führung gehen würden“, erklärte Co-Trainer Wasl – das war 14 Minuten später und der VfB ließ noch zwei weitere Treffer folgen.

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Goslar – SV Lengede 4:0 (1:0). Tore: 1:0 (7.), 2:0 (41.), 3:0 (50.), 4:0 (70.).

Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer wartet Lengede weiter auf den ersten Saisonsieg.

Marathon Peine – RW Volkmarode 0:3 (0:2). Tore: 0:1 (35.), 0:2 (40.), 0:3 (47.).

Vom Doppelschlag kurz vor der Pause erholte sich der TSV Marathon Peine nicht mehr.

C-Junioren, Landesliga

Eintracht Northeim II – VfB Peine 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Piet Küster (15.), 0:2 Mohamad Almajbel (37.), 0:3 Piet Küster (60.), 0:4 Can Agirman (67.), 1:4 (70.).

Nach leichten Startschwierigkeiten im Spielaufbau kamen die Peiner stetig besser in die Partie hinein. „Wir hatten dann einige Einschussmöglichkeiten, es hat aber leider nur zur einem Treffer gereicht“, bedauerte Peines Trainer André Lau, der die Chancenverwertung seines Teams bemängelte. „Ansonsten war ich aber zufrieden“, so Lau – auch, weil sein Team gut in den zweiten Durchgang startete und direkt das 2:0 nachlegte. Durch zwei weitere Tore zum zwischenzeitlichen 4:0 ließ der VfB nicht anbrennen. „Generell freut mich, dass der jüngere Jahrgang eine tolle Entwicklung nimmt“, erzählte Lau, der sich mit seinen Jungs nun auf das kommende Spiel gegen den VfL Wolfsburg II freut. „Wir haben gerade eine Miniserie mit vier Siegen. Vielleicht reicht es auch gegen Wolfsburg.“

C-Junioren, Bezirksliga

JFV Kickers Braunschweig – Arminia Vechelde 1:9 (0:6). Tore: 0:1 Samuel Scholz (5.), 0:2, 0:3 Ben Jansen (8., 10.), 0:4 Luis Bär (29.), 0:5, 0:6 William Claasen (33., 35.+1), 1:6 (47.), 1:7 Ben Jansen (57.), 1:8 Moritz Herrmann (60.), 1:9 Jonathan Erbs (70.).

Trotz des engen Kunstrasenplatzes in Hondelage sprühten die Vechelder nur so vor Spielfreude. „Von Beginn an waren wir wach und haben tollen, direkten Fußball gezeigt – in allen Mannschaftsteilen“, schwärmte Arminia-Trainer Dennis Herrmann. Mit hohem Tempo fuhren seine Schützlinge zahlreiche Angriffe, die letztlich in neun Toren mündeten. Nun haben die Vechelder zwei wichtige Spiele, die sie unbedingt gewinnen wollen. Mit dem BSC Acosta II und der U13 von Eintracht Braunschweig trifft die Arminia in den folgenden zwei Wochen auf die direkten Konkurrenten im Kampf um den Titel.

Lehndorfer TSV – Pfeil Broistedt 8:0 (5:0). Tore: 1:0 (3.), 2:0 (14.), 3:0 (21.), 4:0 (28.), 5:0 (35.), 6:0 (38.), 7:0 (42.), 8:0 (58.).

Die Broistedter lagen früh zurück und gerieten gegen den Lehndorfer TSV mächtig unter die Räder.

Eintracht BS U13 – SSV Stederdorf 4:0 (2:0). Tore: 1:0 (5.), 2:0 (6.), 3:0 (50.), 4:0 (61.).

Für den Peiner Aufsteiger setzte es gegen die starke Jugend der Löwen die fünfte Niederlage.

