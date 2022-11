Böse Überraschung für Wense und Rosenthal

Kreis Peine. Die Verbandsligisten verlieren in Häuslingen – der MTV Ölsburg verpasst mit einer Niederlage und einem Remis Big Points in der Landesliga.

Gegen die Pielensmieters Häuslingen hatten die Darter des SV Wacker Wense eigentlich ei­nen Sieg eingeplant. Letztlich un­ter­lagen die Ersewölfe in der Verbandsliga aber mit 4:8 und verloren auch das Peiner Duell gegen Rosenthal. Eine Etage weiter oben, in der Landesliga, verpasste Ölsburg die Chance wichtige Punkte.

Landesliga

Der MTV Ölsburg hat am Wochenende zwar einen Punkt geholt, wahre Big Points im Kampf gegen den Ab­stieg allerdings verpasst. Zuerst unterlagen die Triple Bulls dem bis dahin in drei Partien sieglosen MTV Eintracht Celle knapp mit 5:7. Im Einzel erfüllten die Ölsburger mit drei Punkten durch Dominik Krüger, Uwe Nordmeyer und Mathias Grimpe zwar ihr Soll, dafür reichte es in den Doppeln nur zu zwei Zählern, was die Niederlage besiegelte.

Dafür waren die Doppel der Ölsburger im zweiten Spiel auf der Höhe. Gegen den DC Black Sheep aus Braunschweig rettete das höchstspielende Peiner Team durch vier Punkte in eben jener Disziplin das 6:6-Remis. Zuvor hatten nur Dominik Krüger und Mathias Grimpe gepunktet. Nach sechs Spielen stehen die Ölsburger auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz.

Verbandsliga

Eine böse Überraschung gab es für die beiden Peiner Vertreter in Häuslingen. Denn sowohl der als Favorit angereiste Tabellenführer SV Falke Rosenthal als auch die Ersewölfe von Wacker Wense verloren gegen die gastgebenden Pielensmieters – zuvor noch Schlusslicht der Verbandsliga 2 – mit 4:8. Gegen die personell verstärkten Hausherren lagen die Rosenthaler Falken nach den Einzeln bereits mit 2:4 zurück. Nur Daniel Pannwitz und Peter Biallas punkteten. Auch in den Doppeln erholten sich die Peiner nicht. Dafür dominierte Rosenthal das folgende Peiner Duell.

Lediglich die beiden Wenser Gero Gerewitz und Tobias Powalka (je 3:1) wussten sich im Einzel zu wehren. In den Doppeln hingegen gab es gar nichts zu holen – Rosenthal entschied alle sechs Duelle für sich und gewann deutlich mit 10:2. „Das Spiel haben wir relativ schnell abgehakt“, erklärte der Wenser Teamkapitän Andreas Hecht. Sein Team war gewillt, zumindest gegen die Pielensmieters einen Sieg zu holen.

Doch daraus wurde nichts: Ebenso wie die Falken unterlagen auch die Ersewölfe mit 4:8. In den Einzeln sei laut Hecht „grundsätzlich mehr drin gewesen“, doch lediglich Michael Schlimme fuhr einen Punkt für die Gäste ein. Im Doppel holte dann zumindest jeder Spieler aus Wense einen Punkt, was in der Summe aber die 4:8-Niederlage bedeutete. Somit rutschten die Ersewölfe vom ersten Abstiegsrelegationsrang 5 um zwei Plätze nach unten auf den letzten. Die Falken bleiben Primus, sind nach ihrer ersten Niederlage nun aber punktgleich mit den Black Bulls Ohrum aus dem Kreis Wolfenbüttel.

