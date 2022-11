Kellerteams punkten – nur SSV Stederdorf nicht

Jetzt wird es an der Spitze der Peiner Kreisliga wieder so richtig spannend. Durch die dritte Saisonniederlage von Tabellenführer Rot-Weiß Schwicheldt (1:3 beim TSV Clauen/Soßmar) liegt der Verfolger VfB Peine, dessen Partie verlegt wurde, bei einem weniger absolvierten Spiel nur noch drei Zähler hinter den Rot-Weißen.

Zusätzlich gab es im Tabellenkeller Verschiebungen: Weil Clauen, Dungelbeck, Marathon und Bortfeld gewannen, wurde der SSV Stederdorf von Rang 10 bis kurz vor die Abstiegszone auf Platz 14 durchgereicht – der Abstand zum TSV Eintracht Edemissen beträgt aber immerhin noch sechs Punkte.

Arminia Vechelde II – TSV Dungelbeck 1:7 (1:1). Tore: 1:0 Brendel (30.), 1:1 Behrens (44.), 1:2 Knittel (50.), 1:3, 1:4, 1:5 Piwko (60., 78., 83.), 1:6, 1:7 Behrens (84., 87.).

Ein kurioses Spiel ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag in Vechelde. Die Arminia kontrollierte das Geschehen in der ersten Hälfte. Durch einen individuellen Fehler kassierte das Team aber kurz vor der Pause das 1:1. „Und die zweite Hälfte macht mich sprachlos“, erklärte der geknickte Vechelder Trainer Dennis Cornwall, desen Team sechs Tore eingeschenkt bekam. „Spielerisch waren beide nicht gut. Dungelbeck hat lange Bälle geschlagen und ist hinterher gelaufen. Im Endeffekt haben sie ihre Chancen gemacht“, berichtete Cornwall.

TSV Eixe – SV Bosporus Peine 2:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 E. Kocak (19., 81.), 0:3 Kaya (84.), 1:3 R. Ewald (85.), 1:4 Saray (87.), 2:4 Proest (88.). Besonderes: gelb-rote Karten für Eixe (69., 75.).

In Anbetracht dessen, dass Bosporus auf Rang 3 steht, „war das nicht so überzeugend“, sagte Eixes Trainer Klaus Reinecke. Zumindest bis zum 0:2 in der 81. Minute hielt sein Team das Spiel offen. Vor der Pause habe der Gegner nur eine echte Chance gehabt, die zum Tor geführt hatte. „Da haben sie schnell umgeschaltet“, lobte Reinecke, der wie in den Wochen zuvor nur wenig Personal zur Verfügung hatte. So kamen Akteure aus der zweiten und dritten Mannschaft zum Einsatz. Hinzu kamen zwei Platzverweise für die Hausherren. „Trotzdem war es weiter ein offenes Spiel“, erklärte Klaus Reinecke, dessen Team letztlich aber mit 2:4 unterlag.

Marathon Peine – Herta Equord 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Wutschke (16.), 1:1 Otto (67.), 2:1 El-Zein (90.+3). Besonderes: gelb-rote Karte für Equord (90.+3).

Knapp, aber „hochverdient“, wie es Obmann Benjamin Weiß sagte, gewann der TSV Marathon Peine gegen Equord. Nach einem Standardgegentor in der ersten Hälfte wollten die Peiner auf Biegen und Brechen den Ausgleich. Erst nach 67 Minuten fiel er dann aus dem Gewühl heraus. „Danach hatten wir Chancen im Fünf-Minuten-Takt. Dass wir in der Nachspielzeit treffen, ist dann natürlich etwas glücklich“, gestand Obmann Benjamin Weiß. Doch sein Team hat den Siegtreffer auch erzwungen: Nach einer Ecke tänzelte der Ball auf der Linie. Tarek El-Zein warf sich mit dem Körper hinein und drückte das Spielgerät über die Linie.

Fortuna Oberg – SV Lengede II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Halus (39.), 0:2 ET Köhler (59.), 1:2 Grigorjan (81.).

Nach dem Erfolg gegen das Überraschungs-Topteam VfL Woltorf unter der Woche setzte es für Fortuna Oberg wieder eine Niederlage. Die Laufbereitschaft habe nicht bei jedem Spieler gestimmt, sagte Trainer Amir Hadziavdic. Und wie so oft bemängelte der Coach auch die vielen Fehlpässe seines Teams. Die Lengeder hingegen spielten nach Balleroberung schnell nach vorne und kamen damit zum Erfolg. Nach dem späten Anschlusstreffer (81.) erzeugten die Hausherren noch einmal Druck. „Es gab noch ein paar brenzlige Situationen, aber wir hatten keine hundertprozentige Chance mehr“, so Hadziavdic.

Stederdorf – Bortfeld 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Scheffler (10., 84.).

In der ersten Hälfte testeten die Stederdorfer ein neues Spielsystem. „Das hat aber nicht geklappt“, bedauerte SSV-Trainer Helmut Kaub. „Zudem hat uns das Gegentor verunsichert. Wir waren vom Kopf her nicht da und nicht wirklich handlungsschnell.“ Bortfeld habe körperlich gut dagegengehalten und schnell nach vorne gespielt – zumindest vor der Pause. Danach sei es laut Helmut Kaub ein Spiel auf ein Tor gewesen. „Wir haben vier Tausendprozentige, machen sie aber alle nicht rein. Bortfeld schießt einmal aufs Tor und macht das 2:0.“

TSV Clauen/Soßmar – Rot-Weiß Schwicheldt 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Schmidt (28.), 2:0 Walter (38.), 3:0 Müller (85.), 3:1 Bacaksiz (90.).

Ausgerechnet beim Aufsteiger lässt der große Favorit aus Schwicheldt Punkte liegen. Und das zu Recht, wie der Clauener Trainer Sebastian Schütz erklärt: „Die Schwicheldter waren in allen Belangen unterlegen. Sie fanden keine probaten Mittel – das lag natürlich auch ein Stück weit an unserem holprigen Platz.“ Die Hausherren verteidigten und konterten gut – und führten bereits zur Pause mit 2:0. „Ich hatte nie das Gefühl, dass das in die Hose gehen würde. Schwicheldt zu ärgern, tut natürlich immer gut, auch weil ich früher da gespielt habe“, erläuterte Schütz, der ein einfaches Erfolgsrezept nannte: „Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass es bei einem Sieg Freibier für alle gibt.“ Lange nach dem Spiel war immer noch die gesamte Mannschaft auf der Anlage.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de