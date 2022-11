Pfeile lassen erst nichts zu und sind dann zu offensiv

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt haben die siebte Saisonniederlage in der Oberliga kassiert. Beim 0:4 (0:2) gegen den TSV Limmer zeigten die Pfeile eine ansprechende erste Hälfte, belohnten sich allerdings nicht.

„Der Sieg geht absolut in Ordnung“, sagt Broistedts Trainer Börge Warzecha. „Doch in der ersten Hälfte waren wir auf Augenhöhe.“ Aus dem Spiel heraus ließ die Pfeil-Defensive nichts zu, dennoch gingen die Gäste aus Hannover mit einer 2:0-Führung in die Pause. „Es waren identische Tore – lange Freistöße aus dem Halbfeld, die Limmer dann reinmacht“, so Warzecha, der bei seinem Team die besseren Möglichkeiten gesehen hatte.

Der Coach witterte die Chance für seine Mannschaft und wechselte mit Caro Benkert und Denise Gregor offensiv. „Wir sind mehr Risiko gegangen. Limmer bekam dadurch mehr Räume und hat das genutzt“, bedauerte Warzecha, der dennoch mit der ersten Hälfte sehr zufrieden war. Bringe seine Mannschaft die Leistung in der nächsten Woche auf den Platz, seien gegen die Reserve von Hannover 96 auf jeden Fall Punkte drin.

Tore: 0:1 Israa Baghdadi (9.), 0:2 Nele Aufurth (22.), 0:3 Caroline Barr (51.), 0:4 Melissa Verseck (65.).

