Nur 22 SG-Treffer: Angriff bleibt das Sorgenkind

Offensiv lief es für Tobias Schulze (in Blau) und Co. wieder mal nicht rund.

Es bahnt sich eine harte Saison für die Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld an. Die 22:28 (13:12)-Heimniederlage gegen den TV Uelzen war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, wodurch sich die Drachen nicht von der Abstiegszone entfernen können.

Uelzen kam zwar als einziges ungeschlagenes Team und somit als Favorit in die Drachenhöhle, davon war 32 Minuten lang aber nichts auf dem Spielfeld zu sehen. Die SG-Abwehr stand gut, und der Spitzenreiter kam erst in der 19. Minute während ei­ner Überzahl zu einem Zwei-Tore-Vorsprung. Mit vier Treffern in Folge drehten die Drachen das 8:10 aber direkt wieder. „Unser Spiel lief wirklich flüssig und zielstrebig“, lobte SG-Leiter Sigurt Grobe die Gastgeber, die erstmals seit dem Sieg in Lehre mit einer Führung (13:12) in die Halbzeit gingen.

Leon Hasselbach und Nils Zakravsky erhöhten nach Wiederanpfiff sogar auf 15:12 (33. Minute), und die Hoffnung auf einen Überraschungserfolg stieg schlagartig. Doch dann verfielen die Drachen wieder in alte Muster. Vorne vergaben sie klarste Chancen oder verloren den Ball durch technische Fehler. Das nutzte Uelzen eiskalt aus und übernahm mit einem 5:0-Lauf das Kommando.

Die Drachen hingegen gaben das Spiel fast völlig aus der Hand. „Wir agierten dann zu drucklos im Angriff oder brachten klare Abschlüsse nicht unter“, haderte Grobe. Zehn Minuten lang trafen die Gastgeber das Tor nicht mehr und so wurde aus dem 16:17 (39.) ein 16:22 (49.). Davon erholten sich die Drachen nicht mehr. „Unser Offensivproblem zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, obwohl Einstellung und Einsatz stimmen“, fasste Grobe ernüchtert zusammen.

SG: Kramme, George – Brümmer 6, Zakravsky 4, Schulze 3, Hasselbach 2, Reckewell 2, Waltermann 2, Larsen 1, Walter 1, Warnecke 1, Lehne, Roske, Schultz.

dl

