Acht punktlose Wochen von Arminia Vechelde enden im Derby

Roman Wagner (in Grün) und Arminia Vechelde beendeten im Derby gegen den TSV Sonnenberg (in Blau: Florian Falb) ihre Niederlagenserie.

Die besseren Chancen hatte der TSV Sonnenberg, mit dem Punkt aus dem 1:1-Remis besser leben, das kann aber sicherlich Gastgeber Arminia Vechelde. „Eigentlich ist das trotzdem zu wenig“, sagte Vecheldes Co-Trainer Muhamed Grosonja, fügte in Anbetracht des ersten Punktgewinns in der Fußball-Bezirksliga 2 seit dem 11. September aber hinzu: „Es ist ein kleiner Schritt nach vorne.“ Enttäuscht war Sonnenbergs Trainer Andy Bresch, dessen Team mit einem Sieg die Kluft in der Tabelle zum Gemeindenachbarn ein großes Stück weiter hätte aufreißen können.

Tim Steinert pariert sehenswert Schuss von Pascal Thomsen

Die Sonnenberger waren in der ersten Phase des Spiels bemüht darum, die Vechelder noch tiefer in die Krise zu schießen. Bei einem Abschluss von Stürmer Pascal Thomsen hatten seine Kollegen schon den Torschrei auf den Lippen, Keeper Tim Steinert parierte aber sehenswert. Weitere gute Offensivmöglichkeiten folgten, ehe die Vechelder ab der 30. Minute besser in das Spiel fanden. Zuvor „haben wir unsere Grundordnung nicht gehalten, wie wir es besprochen hatten“, bemängelte Arminias Co-Trainer Grosonja. „Und wir haben den Gegner planlos angelaufen.“

Frederik Falb bring TSV Sonnenberg in Führung

Einen großen Aufschrei gab es, als Vecheldes Roman Wagner das vermeintliche 1:0 erzielte. Bei seinem Treffer nach schöner Hereingabe kann der Mittelfeldakteur nur hauchzart im Abseits gestanden haben. So war es den Gästen vorbehalten, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Nach langem Abschlag von Keeper Oliver Becher waren sich der Vechelder Verteidiger Marius Giesemann und Torwart Tim Steinert nicht einig. Sonnenbergs Linksaußen Frederik Falb lief einfach durch, bekam den Ball an den Fuß und überlupfte Steinert (40.).

Der zweite Durchgang begann vielversprechend für die Hausherren. Adnan Boulaghmal setzte zu einem Sololauf durch die gegnerische Hälfte an, belohnte sich aber nicht mit einem Treffer. Die Vechelder stellten auf 4-4-2 um und lauerten auf Fehler der Gäste – und nach denen kann man in dieser Bezirksliga-Saison in Sonnenberg quasi die Uhr stellen. Ohne Not vertändelte Marten Schulz als letzter Mann den Ball gegen Lars Habelmann. Der eingewechselte Offensivspieler ließ sich nicht zweimal bitten.

Aufwind gab das aber nicht: Sonnenberg machte bis zur 90. Minute mehr für das Spiel, kombinierte sich oftmals sauber nach vorne: Nur der Abschluss fehlte. „Wir waren zu verspielt, haben zu viele Schnörkel eingebaut. Wir sind da zwei-, dreimal bis zur Grundlinie durch, und es wurde gleich gefährlich – nur im Zentrum war keiner da“, bemängelte Trainer Andy Bresch, der sich direkt nach dem Abpfiff mit dem Endstand unzufrieden zeigte: „Ich habe mir mehr erhofft. Uns hat der letzte Biss gefehlt. Vielleicht kann der Punkt noch wichtig werden. Im Moment ist er aber einfach nur enttäuschend.“

Tore: 0:1 Frederik Falb (40.), 1:1 Lars Habelmann (62.).

