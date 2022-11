Groß Lafferde. „Bacardi“ oder „Jugo“: Gerrit Büüs sagt beim Handball-Verbandsligisten MTV Groß Lafferde die Spielzüge an.

Gerrit Büüs kehrt für das Spiel am Sonntagabend gegen den MTV Braunschweig II zurück in den Lafferder Kader und will wieder den Ton angeben.

Handball-Verbandsliga Gerrit Büüs gibt die Kommandos in Groß Lafferde

Bei seiner deutlichen 25:36-Niederlage in Altencelle waren die Angriffe des MTV Groß Lafferde zu unstrukturiert. Die Kreativabteilung habe gefehlt, sagte Dennis Bühn, der Trainer des Handball-Verbandsligisten, nach dem Spiel. Für den nächsten Auftritt in heimischer Halle darf sich der Coach glücklich schätzen. Während zwar der Einsatz von Sören Reuter noch fraglich ist, besetzt zumindest der Urlaubsrückkehrer Gerrit Büüs wieder den Rückraum. Damit der 28-jährige Spielmacher mit dabei sein kann, empfängt Groß Lafferde den MTV Braunschweig II extra zur für die Gastgeber eher untypischen Zeit am Sonntag um 17 Uhr.

Im Urlaub hatte Gerrit Büüs mit seiner Mannschaft am Handy mitgefiebert. „Nach der Pause ist es ja noch einmal etwas knapper geworden“, sagt der gebürtige Watenbütteler, der vor drei Jahren vom Kreisrivalen SG Zweidorf/Bortfeld nach Groß Lafferde gewechselt ist. „Ich wollte eine neue Herausforderung, und die Verbandsliga macht richtig Spaß, weil sie leistungsmäßig so eng gestaffelt ist. Mit voller Kapelle und einem guten Tag, kann man jeden schlagen“, sagt der 28-Jährige, der beim MTV das passende Umfeld gefunden hat. „Ich fühle mich wohl, es ist eine dynamische Mannschaft, und wir machen auch viel fernab des Spielfeldes.“

Auf eben jenem gibt der Ingenieur für Fahrzeugtechnik seither im Rückraum den Ton an. Neben Sören Reuter und dem seit Längerem verletzten Georg Strub ist Gerrit Büüs in der Mitte der Kopf der Groß Lafferder Kreativabteilung. „In der Regel sage ich die Spielzüge an“, erklärt der 28-Jährige. „Dafür muss ich die Übersicht und einen klaren Kopf behalten.“

„Kreis links“ oder „Kreis rechts“ sind gewöhnliche Kommandos, bei denen der Gegner weiß, was ihn erwarten dürfte. „Es ist eher ein Auftaktkommando“, sagt Gerrit Büüs und erläutert: „Es geht eher darum, die Abwehr in Bewegung zu bringen. Es gibt immer drei, vier Varianten, die wir bei jedem Spielzug machen können.“ Bei „Bacardi“ oder „Jugo“ hingegen dürften die Gegner im Dunkeln tappen.

Auf jeden Gegner bereiten sich die Groß Lafferder explizit vor. „In der Videoanalyse suchen wir nach Schwächen in der Deckung – ob es vielleicht am besten über den Kreis, die Außen oder den Rückraum funktionieren kann“, erklärt Büüs. Viele Entscheidungen seien auch einfach Erfahrung und Trainer Dennis Bühn helfe da ebenfalls mit: „Manchmal sieht man eine Lücke von draußen einfach besser.“

Als besonders wurfgewaltig schätzt sich Gerrit Büüs selber nicht ein. Eher sucht er das Eins-gegen-Eins oder versucht, gleich mehrere Gegenspieler zu binden, um Lücken zu reißen. Das Wichtigste für den Spielmacher: „Ich will meine Kollegen in günstige Positionen bringen. Außerdem muss ich im Blick haben, wer einen guten Tag erwischt hat.“

Gegen den MTV Braunschweig II, der im Vorjahr in der Spitzengruppe mitmischte, bisher aber neben vier Siegen schon drei Niederlagen kassiert hat, peilt Büüs mit dem MTV einen Sieg an: „Vielleicht ist das Team noch nicht richtig in Form. Das wollen wir nutzen.“

