MTV Ölsburg feiert wichtigen Sieg über Broitzem II

Tischtennis-Bezirksoberligist MTV Ölsburg hatte am zurückliegenden Wochenende gleich zweimal Broitzemer Mannschaften zu Gast. Die erste Auseinandersetzung endete mit einer unglücklichen 5:9-Niederlage. Die deutlich schwächere Reserve schickte das Rook-Sextett mit einer 9:1-Packung auf die Heimreise. „Der Sieg gegen die zweite Mannschaft war wesentlich wichtiger, zumal wir in beiden Begegnungen auf Bernd Feddeck verzichten mussten“, bilanzierte Kapitän Carsten Rook. Für beide Partien ließ sich die frühere Stammkraft Holger Pätz reaktivieren.

MTV Ölsburg verliert alle Fünfsatzspiele

MTV Ölsburg – SV Broitzem 5:9. Die über weite Strecken ausgeglichene Partie hätte für die Gastgeber auch mit anderem Vorzeichen enden können. „Wir haben leider sämtliche Fünfsatzspiele knapp verloren“, bedauerte Rook, der selbst bei seinem ersten Einzel davon betroffen war. „Ich habe noch 8:6 im fünften Satz geführt“, erinnert sich der Routinier. Nicht anders erging es Marcus Döring beim 10:12 gegen Jacek Dombrowski und dem Doppel Dominik Lambrecht/Rainer Apel, das mit 9:11 im Finaldurchgang stolperte.

Dafür zeigte sich MTV-Youngster Lambrecht in seinen Einzeln prächtig aufgelegt. Mühelos hielt er beide Gegner mit 3:1 in Schach. Für die weiteren Zähler der Gastgeber sorgten in dieser dreistündigen Auseinandersetzung Rook/Rüdiger Große, Rook und Reservist Pätz.

MTV Ölsburg – SV Broitzem II 9:1. Das Ergebnis lässt einen Schnelldurchgang zugunsten der Gastgeber vermuten, aber das fehlende Glück vom Vortag gegen Broi­tzems erste Mannschaft war der Rook-Auswahl gegen die Reserve hold. Allein vier Begegnungen endeten erst im fünften Satz für den MTV Ölsburg.

Kapitän Rook wickelte sein Pensum zügiger ab. Er zeichnete sich dabei nicht nur im Duett mit Rüdiger Große aus, sondern auch in den Einzeln, wo er jeweils in vier Durchgängen siegreich war. Nervenstark präsentierte sich einmal mehr Dominik Lambrecht. Der 19-Jährige geriet zwar im Entscheidungssatz mit 6:9 in Rückstand, aber nach einer taktischen Auszeit sorgte er mit fünf Treffern für den 11:9-Triumph. Die restlichen Zähler heimsten Pätz/Döring, Große, Pätz und Apel ein.

kjz

