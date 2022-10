SV Lengede III schlägt Topfavorit GW Vallstedt

Lengede. Nach dem 4:1 der Lengeder spitzt sich der Aufstiegskampf in der 2. Kreisklasse immer weiter zu. Vier Teams sind mit in der Verlosung.

Hier geht es so richtig eng zu: im Titelkampf der 2. Fußball-Kreisklasse Süd. Vier Mannschaften stehen kurz vor Beendigung der Hinrunde nah beieinander, wobei sich Spitzenreiter SV Lengede III, die TuS Bierbergen und der Topfavorit Grün-Weiß Vallstedt durch die bisher deutlichen Ergebnisse noch ein Stück von der SG Rosenthal/Schwicheldt absetzen. Der Absteiger aus der 1. Kreisklasse hatte vor Wochen immerhin gegen Vallstedt gewonnen (5:2) – und nun gab es den nächsten Dämpfer für die Grün-Weißen, die das Spitzenspiel mit 1:4 gegen Lengede III verloren.

Vallstedts Trainer Spyra muss gegen den SV Lengede III selbst ran

Nach intensiver aber immer fairer erster Hälfte erzielte der eingewechselte Vallstedter Claas Gschwend, beinahe das 1:0 (53.) – er traf aber nur die Latte. Lediglich zwei Minuten später folgte auf der anderen Seite mit dem Führungstreffer durch Lengedes späteren Dreierpacker Jens Möhle eine entscheidende Szene. Denn in der Aktion stieß der Stürmer gemeinsam mit einem gegnerischen Verteidiger und GW-Keeper Saymund Felkl unglücklich zusammen – Felkl musste ausgewechselt werden.

Für ihn kam wegen der aktuellen Personalnot in Vallstedt der Trainer Dennis Spyra selber aufs Feld. Allerdings nicht als Keeper. Mit Christian Jasiewicz stellten die Hausherren einen Feldspieler zwischen die Pfosten. „Vor der Partie ist uns außerdem Topstürmer Juri Rudi ausgefallen“, bedauerte Spyra. Auf der anderen Seite fehlten ebenfalls einige Akteure, wodurch die Lengeder den 49-jährigen Jörg Heyne und drei A-Jugendliche in die Startelf beordert hatten.

Lengedes Spielertrainer Runge macht das 3:0 gegen Vallstedt selbst

Der SVL legte in der 64. Minute durch Jens Möhle nach und nutzte, dass die Vallstedter nun offensiver agieren mussten. Das bestraften Spielertrainer Marcel Runge (71.) und wiederum Möhle (84.) mit dem Zwischenstand von 4:0. Der Treffer von Phillip Walther (90.) war nur noch Ergebniskosmetik. „Es war klar, dass es auch Rückschläge geben wird“, sagte der Vallstedter Trainer Dennis Spyra, der dennoch weiter frohen Mutes ist: „Wir haben es ja weiterhin selbst in der Hand. Gewinnen wir bis zur Winterpause alles, sind wir nur drei Punkte hinten dran.“ Denn auch die dritte Mannschaft der Lengeder (3:6 gegen Bierbergen) und die TuS selbst (1:3 in Vallstedt) ließen in der Saison schon einmal Punkte liegen.

