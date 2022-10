Vikings holen ersten Sieg mit Zuspiel-Debütant

Osnabrück. Das Team aus Vallstedt und Vechelde gewinnt ganz souverän mit 3:0 beim VC Osnabrück. Am Sonntag geht’s beim Tabellenführer weiter.

Die Vallstedt Vechelde Vikings (links: Hendrik Schultze, rechts: Bastian Ebeling) feierten in Osnabrück ihren ersten Saisonsieg.

Erster Saisonsieg für die Vallstedt Vechelde Vikings in der Volleyball-Regionalliga – und was für einer! Mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) gewann das Team beim VC Osnabrück und verließ damit das Tabellenende. „Dass es ein so souveräner Sieg war, war wirklich wichtig für uns“, erklärte Vikings-Mittelblocker Hendrick Schultze.

Debütant Tim Kluge liefert seinen Angreifer konstant gute Zuspielen

Es sei nicht das allerbeste Spiel der Vikings gewesen. „Aber wir haben schon ziemlich gut gespielt. Die Stimmung danach war ziemlich ausgelassen“, freute sich Schultze, der ein besonderes Lob für einen Debütanten im Team übrig hatte. Tim Kluge hatte bereits im Trainings-Testspiel gegen die eigene Reserve enormes Potenzial angedeutet – und das nun auch im Punktspiel aufs Feld bekommen. „Super“, kommentierte Schultze. „Er hatte eine gute Konstanz im Zuspiel. Die Angreifer konnten sich quasi auf den immer gleichen Pass einstellen.“ Und die feuerten gegen die Osnabrücker aus allen Rohren.

Als „wertvollster Spieler“ wurde letztlich Diagonalangreifer Lennart Mann ausgezeichnet, der „die meisten Punkte gemacht hat“. Großen Anteil an der Durchschlagskraft der Wikinger hatten darüber hinaus Bastian Ebeling und Christian Theuerkauf. „Osnabrück hat die ganze Zeit einen diagonalen Block gestellt und das auch nicht geändert. Basti und Christian konnten einfach immer die Linie runter spielen“, berichtete Mittelblocker Hendrik Schultze. Auch in der Abwehr – sowohl im Block als auch im Feld – zeigten die Vikings eine gute Leistung und hatten deshalb gegen Osnabrück nur wenig Sorgen.

Nach dem souveränen Sieg geht’s für die Vikings beim Spitzenreiter weiter

Nach gerade einmal 82 Minuten war das Spiel, in dem die Vikings den Hausherren in keinem Satz mehr als 18 Punkte gönnten, beendet. Lediglich an eine kleine Schwächephase kann sich Schultze erinnern: „Im zweiten Satz haben wir schon deutlich geführt, Osnabrück schaffte aber wieder den Ausgleich. Da hat unsere Annahme ein bisschen gewackelt.“ Doch danach setzten sich die Vallstedt Vechelde Vikings wieder ab.

Den positiven Trend am Sonntag (18 Uhr) fortzusetzen, dürfte indes nicht einfach werden. Dann ist der Peiner Regionalligist beim Spitzenreiter TK Hannover zu Gast. Der Aufsteiger holte bisher alle zwölf Punkte aus seinen vier Spielen.

Mehr zu den Vikings:

