Zimmermann-Doppelpack! Broistedt holt ersten Sieg

Northeim. Die Pfeil-Frauen gewinnen mit 3:1 in Northeim – der FC-Kader füllt sich langsam wieder.

Tia Zimmermann (in Schwarz) glänzte in Northeim mit zwei Treffern.

Acht Spiele hat es gedauert, doch nun haben die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt den ersten Oberliga-Sieg dieser Saison auf dem Konto. Mit 3:1 (1:1) setzte sich das Team von Trainer Börge Warzecha beim bisher noch punktlosen Schlusslicht Eintracht Northeim durch. „In den Vorwochen waren wir schon nicht schlecht. Das ist jetzt aber für die Moral wichtig gewesen“, erklärte der Trainer. Vor allem die doppelte Torschützin Tia Zimmermann wusste wieder mal zu überzeugen.

Broistedt lässt zu Beginn des Spiels viele Chancen liegen und wird bestraft

Kurz vor der Pause war es Broi­stedts quirlige Stürmerin, die dafür sorgte, dass ihre Mannschaft nicht mit einem Rückstand in die Pause ging. Freigespielt von Kira Reuter erzielte sie den 1:1-Ausgleich (44.). „Das war sicherlich sehr wichtig“, erklärte Broistedts Coach. Zuvor hatten die Pfeile noch etwas Ladehemmung. „Wir hatten etliche Abschlüsse, bis zur 25. Minute bestimmt zweistellig“, berichtete Warzecha. Doch entweder parierte Northeims Keeperin oder der Ball verfehlte das Tor. Deshalb ging der Gastgeber nach einem Abwehrfehler – die Broistedterinnen vertändelten den Ball im Aufbauspiel – sogar mit 1:0 in Führung. „Überhaupt war Northeim stets durch Konter sehr gefährlich“, lobte Warzecha den Gegner. Der Knackpunkt des Spiels sei dann nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gewesen.

Tia Zimmermann ging im gegnerischen Sechzehner zu Boden. „Das war aber nicht elfmeterreif“, urteilte Warzecha. Stattdessen wurde der Elfmeter gepfiffen, weil eine Northeimerin ebenfalls gefallen war, den Ball ein Stück weit gesperrt und letztlich an die Hand bekommen habe. „Das war sehr zweifelhaft und hätte auch anders entschieden werden können“, sagte Warzecha. Pfeil-Kapitänin Monique Pulkenat verwandelte den Strafstoß zum 2:1.

Spielfreie Woche wird genutzt, um Verletzungen auszukurieren

Und weil sich Tia Zimmermann nur fünf Minuten später den Ball selbst erkämpfte und das 3:1 erzielte, bogen die Broistedterinnen auf die Siegerstraße ein. „Sie ist für uns gerade ein echter Dauerbrenner da vorne drin“, lobt Warzecha seine Stürmerin, die nun bei sechs Saisontoren steht.

Am kommenden Wochenende haben die Pfeile spielfrei, weil sie nicht mehr im Landespokal vertreten sind. Traurig ist Trainer Börge Warzecha darum nicht: „Wir haben etliche Spielerinnen, die gerade aus Verletzungen kommen. Da hilft so eine Woche, in der wir einfach nur trainieren können.“

Tore: 1:0 Jule Ahrens (34.), 1:1 Tia Zimmermann (44.), 1:2 Monique Pulkenat (50., Elfmeter), 1:3 Tia Zimmermann (55.).

