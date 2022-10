SG VfB/SC Peine steckt weiter im Tabellenkeller fest

Schon wieder zwei Niederlagen und schon wieder nur ein Punkt für die Tabelle – zum dritten Mal hintereinander sind die Badminton-Spieler des VfB/SC Peine an einem Doppelspieltag auf diese Weise hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Der Wurm ist drin beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga, das zeigen unter anderem die vielen Entscheidungssätze, die das Team verloren hat. Gegen Hohenlimburg (3:4) verloren die Eulenstädter dreimal im entscheiden Durchgang, gegen den 1. BC Wipperfeld II zweimal. Den Peiner Trainer Heiner Brandes nervte an diesem Wochenende aber noch etwas anderes.

BC Hohenlimburg – VfB/SC Peine 4:3 (16:16 Sätze, 288:301 Bälle). Von einem 7:0-Erfolg bis zu und ei­ner 1:6-Niederlage war in diesem Spiel für die Peiner quasi alles möglich. Denn lediglich das Herreneinzel von Philipp Nebendahl (11:6, 11:4, 11:7) war deutlich. Während die beiden Herrendoppel der Peiner ihre Nervenschlachten gewannen, mussten die Damen Larina Tornow und Laura Gredner die letzten Punkte ihres Matches herschenken. „Laura ist am Ende umgeknickt. Da waren natürlich alle erstmal konsterniert“, berichtete VfB/SC-Coach Heiner Brandes. Die Peinerin legte das Bein hoch, kühlte ordentlich, fixierte die Stelle mit Tape und stand schon im Mixed wieder auf dem Feld. „Schwierig war es so natürlich trotzdem“, sagte Brandes, der mit ansehen musste, wie Gredner an der Seite von Wolf-Dieter Papendorf zum Abschluss die Sätze 3 und 4 knapp (14:15, 11:13) verlor. „Das hätte auch anders ausgehen können“, erklärt Peines Trainer.

Larina Tornow geht im Einzel am Ende die Puste aus

Ebenso das Herreneinzel von Lucas Bednorsch, der im entscheidenden Durchgang in der Verlängerung unterlag (11:13). „Der Gegner war schon 8:4 vorne. Lucas ist volles Risiko gegangen und hat 10:8 geführt. Ein Ball bleibt im Netz hängen. Der nächste fällt einen Zentimeter ins Aus… Der Gegner war in der ganz anderen Ecke“, bedauerte Brandes, dass Peines erster Herr das Spiel noch knapp aus der Hand gab.

Bei Larina Tornow war es im fünften Satz des Dameneinzels schlichtweg die Kondition, die fehlte. „Nach zweimal fünf Sätzen war Larina völlig platt. Vor allem durch das Einzel mit dem vielen Laufen und Springen“, berichtete Brandes und fügte hinzu: „Zu Beginn der Saison hätte sie das Einzel locker gepackt.“

Ergebnisse:

1. HD: Klauer/Bald – Bednorsch/Gredner11:8, 5:11, 6:11, 11:9, 9:11

DD:Fischer/Stoppel – Tornow/Gredner6:11, 11:5, 12:10, 5:11, 11:7

2. HD: Haardt/Laibacher – König/Behme11:6, 5:11, 11:6, 9:11, 7:11

1. HE:Christopher Klauer – Lucas Bednorsch11:3, 7:11, 11:9, 9:11, 13:11

DE:Lisa Bomers – Larina Tornow11:9, 3:11, 11:5, 7:11, 11:4

MX:Stoppel/Fischer – Papendorf/Gredner11:8, 8:11, 15:14, 13:11

2. HE: Christian Bald – Philipp Nebendahl6:11, 4:11, 7:11

1. BC Wipperfeld II – VfB/SC Peine 5:2 (17:10 Sätze, 272:229 Bälle). Auch gegen Wipperfeld musste Tornow der fehlenden Ausdauer Tribut zollen. Nach 2:1-Führung verlor sie ihr Einzel erneut im fünften Satz. Auch Peines Spitzendoppel Lucas Gredner und Lucas Bednorsch unterlag dieses Mal im entscheidenden Durchgang. Hier ärgerten den Peiner Trainer nach der 2:0-Satzführung seiner Jungs vor allem diverse Entscheidungen der Unparteiischen, die dem Coach durch das gesamte Spiel gegen Wipperfelds Reserve hindurch aufgefallen waren.

Fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen bringen Trainer Brandes auf die Palme

So passte es ins Bild, wie der allerletzte Punkt des Tages im Herreneinzel von Philipp Nebendahl (0:3) zustande kam. „Was der Schiedsrichter da für einen Ball gegeben hat… Der war 20, 30 Zentimeter im Aus. Die Leute auf der Tribüne wollten sich totlachen“, meckerte Heiner Brandes. Nebendahl, der sich beschwerte, sah in der Folge sogar noch die gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Schade fand der Peiner Trainer, dass nicht einmal die gegnerischen Spieler bei solchen Entscheidungen etwas gesagt hätten. Bei manchen Gegnern sei das ganz einfach so, erklärte Heiner Brandes, der einen Vergleich zum Vortag beim BC Hohenlimburg zieht: „Da kamen keine Schiedsrichter, weil sie im Stau standen. Wir haben uns abgestimmt und letztlich haben die Spieler gezählt. Da gab es kein Problem. Bei Unstimmigkeiten wollten wir die Ballwechsel wiederholen lassen – das kam aber kein einziges Mal vor. So kann es eben auch gehen.“

Ergebnisse:

1. HD:Sonnenschein/Neumann – Bednorsch/Gredner8:11, 14:15, 11:6, 11:6, 11:7

DD: Roloff/Jansen – Tornow/Gredner5:11, 4:11, 4:11

2. HD: Stoffelen/Sajdok – König/Behme10:12, 8:11, 11:8, 11:6, 6:11

1. HE:Aaron Sonnenschein – Lucas Bednorsch11:5, 11:2, 11:6

DE:Karolina Wladzinska – Larina Tornow7:11, 11:7, 12:14, 11:5, 11:5

MX:Neumann/Wladzinska – Papendorf/Gredner14:12, 11:5, 11:7

2. HE:Timo Stoffelen – Philipp Nebendahl11:7, 11:4, 15:13

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de