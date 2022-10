Frauen der SG Zweidorf/Bortfeld übernehmen Ligaspitze

Neun Tore steuerte Bortfelds Nele Zakrzewski zum deutlichen Sieg der Drachen in Söhre bei.

Mindestens bis Mittwochabend erklomm die SG Zweidorf/Bortfeld die Tabellenspitze in der Handball-Landesliga der Frauen. Bei den Sportfreunden Söhre fuhren die Drachen-Frauen mit 35:14 (16:9) einen Kantersieg ein.

Die SG Zweidorf/Bortfeld legt nach einer Viertelstunde richtig los

Lediglich in der ersten Viertelstunde hielten die Gastgeberinnen mit, dann überrollte sie der Drachen-Express. „Unsere erheblich bessere Deckungsarbeit ermöglichte viele Tore über die erste und zweite Welle“, benannte Trainer Gundolf Deterding den Schlüssel zum Erfolg. Vom 6:5 erspielte sich sein Team bis zur Pause einen komfortablen Sieben-Tore-Vorsprung.

In der zweiten Halbzeit feierte Neuzugang Lea Willmann im Tor ihre Premiere. Die SG knüpfte nahtlos an die erste Hälfte an und steigerte sich auch im Positionsangriff. „Meine Mannschaft hat um jeden Ball gekämpft und gezeigt, dass sie dieses Spiel deutlich gewinnen wollte“, verteilte Deterding ein kollektives Lob.

Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Zweidorf/Bortfeld und SG Börde

Schnell wuchs der Vorsprung in zweistellige Höhen und es wurde eine wahre Machtdemonstration der SG. Die Sportfreunde, die bisher punktlos im Tabellenkeller stehen, waren schlicht und ergreifend hoffnungslos überfordert und hatten den Bortfelderinnen nichts entgegenzusetzen. Wie lange die eroberte Tabellenführung hält, zeigt sich am Mittwochabend, wenn der bisherige Spitzenreiter SG Börde Handball den letztjährigen Meister HSG Göttingen empfängt. Am kommenden Sonntag empfangen die Drachen dann die SG Börde zum absoluten Topspiel.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Zakrzewski 9, Harms 8, Kamp 7, Hoffmann 3, Litzius 3, Leisering 2, Wesemann 2, Di Benedetto 1, Filipczak, Steinmetz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de