TSV Sonnenberg beweist Moral gegen Heeseberg

Auf den knappen Sieg folgte die knappe Niederlage. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Sonnenberg feierten am Samstag einen 4:3-Heimerfolg gegen den FC Heeseberg. Beim MTV Hondelage sah es für die Sonnenberger dafür nicht so gut aus, durch die 1:2-Niederlage mussten sie die Heimreise ohne etwas Zählbares antreten.

MTV Hondelage – TSV Sonnenberg 2:1 (2:0). Tore: 1:0 O. Broders (42., FE), 2:0 Ansorge (45.), 2:1 Horaiske (51.).

„Ich glaube, dass für uns auch ein Punkt drin war“, sagte Sonnenbergs Co-Trainer Christoph Horaiske. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wir haben gut gespielt.“ Doch ein unnötiges Foul an der Sechzehnerkante sorgte für einen Strafstoß für Hondelage, den Ole Broders zum 1:0 verwandelte (42.). Noch vor der Pause gelang den Gasgebern das 2:0. Die Vorentscheidung? Weit gefehlt! Denn Sonnenberg kam motiviert aus der Kabine, Magnus Horaiske erzielte per Distanzschuss den Anschlusstreffer (51.). „Danach haben wir alles gegeben, um noch das 2:2 zu machen. Leider hat uns an dem Tag einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, resümierte Christoph Horaiske.

TSV Sonnenberg – FC Heeseberg 4:3 (2:3). Tore: 0:1 Naumann (14.), 1:1 Falb (21.), 2:1 Voges (29.), 2:2 Harmel (38.), 2:3 Naumann (39.), 3:3 Voges (54.), 4:3 P. Thomsen (62.).

Moral bewiesen und die drei Punkte zu Hause behalten! Die Zuschauer in Sonnenberg erlebten einen munteren und torreichen Kick. „Wir sind nicht gut in die Partie gekommen und mit 0:1 in Rückstand geraten“, erklärte Christoph Horaiske. Danach wurde sein Team allerdings stärker, Frederik Falb und Tobias Voges drehten den 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. „Die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit waren dann aber wieder echt schlecht von uns“, so Horaiske. Heeseberg nutzte dies aus, ging per Doppelschlag erneut in Führung. „Aber wir haben nach der Halbzeit Moral bewiesen und wieder einen Rückstand aufgeholt. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft – und deshalb haben wir verdient gewonnen“, fand der Co-Trainer.

