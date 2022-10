SV Lengede belohnt sich für gute Reaktion mit einem Punkt

Auch wenn es wieder nicht zu einem Sieg gereicht hat: Die Moral beim SV Lengede stimmt! Die Landesliga-Fußballer vom Schachtweg ließen sich auch von zwei einfachen Gegentreffern und zwei Rückständen nicht umwerfen und belohnten sich am Ende noch mit dem späten 2:2 (0:1) gegen den Lehndorfer TSV.

SV Lengede beginnt zu kompliziert

„Natürlich bin ich enttäuscht heute, und die Mannschaft ist es auch. Aber wir bleiben weiter positiv“, betonte SVL-Coach Kai Olzem, der eine „furchtbare erste Halbzeit“ seiner Elf gesehen hatte. „Wir waren zu kompliziert, haben dem Gegner so in die Karten gespielt und sind in den ein oder anderen Konter gelaufen“, berichtete Olzem, aus dessen Sicht die Lehndorfer 1:0-Führung zur Pause „völlig in Ordnung“ war. Leon-Alexander Konradt war vier Minuten vor dem Seitenwechsel erfolgreich.

Könnecker sorgt erst mit dem Kopf und dann vom Punkt für die Ausgleichstreffer

Durchgang 2 begann nach drei Lengeder Wechseln mit reichlich neuem Personal, frischem Schwung und dem schnellen Ausgleichstreffer. Nach einer Flanke von Kilian Führmann war Yannick Könnecker mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 1:1 (46.). „Ich habe in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Reaktion gesehen“, freute sich Olzem.

In der Folgezeit waren die Lengeder die klar bessere Mannschaft, hatten eine bessere Körpersprache – und mussten dennoch den nächsten Rückschlag hinnehmen. Artur Bogujan rutschte unglücklich weg, Jannik Lemke nahm das Geschenk dankend an und traf aus 16 Metern zur erneuten Lehndorfer Führung (60.). „Unsere Gegentore fallen zu einfach, beide waren mehr als vermeidbar“, meinte der SVL-Coach.

Und auch diesmal zeigten seine Schützlinge eine gute Reaktion, auch wenn der späte Ausgleichstreffer glücklich zustande kam. Lengedes Marcel Burkutean war auf dem Weg heraus aus dem Strafraum, als ein Lehndorfer ihn zu Fall brachte – Strafstoß! „Es war eine völlig ungefährliche Situation. Lehndorf schenkt uns so einen Foulelfmeter“, sagte Kai Olzem. Yannick Könnecker (90.) nahm das Geschenk jedenfalls dankend an und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein gerechtes Ergebnis“, befand Olzem.

SV Lengede: Makiela – Beuster (46. Burkutean), Jatta, Hoffmann, Bonk (46. Bogujan) – Franke – Führmann, Younis (71. Kamp) – Könnecker – Oktay (71. Ibe), Folchmann (46. Vest).

Tore: 0:1 Konradt (41.), 1:1 Könnecker (46.), 1:2 Lemke (60.), 2:2 Könnecker (90., FE).

