MTV Groß Lafferde hält TuS Himmelsthür nur 13 Minuten stand

Groß Lafferde. Der MTV kassiert am 2. Spieltag bei den Hildesheimern mit 27:41 seine zweite deutliche Niederlage.

Marcel Waschke war in der deutlich unterlegenen MTV-Mannschaft mit neun Toren erfolgreichster Werfer.

Zweites von vier Auswärtsspielen zum Saisoneinstieg – und zum zweiten Mal gab es eine deftige Klatsche für den Handball-Verbandsligisten MTV Groß Lafferde. Eine Woche nach dem 27:35 beim TuS Altwarmbüchen musste sich das Team um Trainer Dennis Bühn beim personell verstärkten Aufsteiger TuS Grün-Weiß Himmelsthür mit 27:41 (15:21) geschlagen geben. Die Lafferder „grüßen“ vom vorletzten Tabellenplatz.

Zunächst hält der MTV Groß Lafferde gut mit

Die Schmach in Hildesheim deutete sich zunächst nicht an. Die Partie verlief in der Waage. Keine Mannschaft setzte sich zunächst ab. Mal führte die eine, mal die andere. Beim 9:9 (13. Minute), erzielt von Marcel Waschke von der Siebenmeterlinie, war für die Groß Lafferder noch alles im Lot. Doch das änderte sich binnen weniger Minuten.

Was war passiert? Plötzlich stellten die Gäste das Verteidigen des eigenen Tores ein. Nach 22 Minuten stand es plötzlich 15:9 für die Gastgeber. Der erste Nackenschlag für das dezimierte MTV-Team. Himmelsthür kam zu einfachen Durchbrüchen, mitunter profitierten die Gastgeber auch von falschen Entscheidungen der Groß Lafferder in der Offensive. „Die Klassiker haben sich aneinandergereiht“, berichtete MTV-Coach Bühn. „Wir haben geworfen, wenn der besser postierte Nebenmann auf den Ball wartete, und wir haben abgespielt, wenn ein Torwurf angebracht gewesen wäre.“ Die Folge dieses Dutzends falscher Entscheidungen: Himmelsthür kam zu einfachen Gegenstoßtoren. „Das war ein großer Unterschied: Während wir für unsere Tore hart arbeiten mussten, bekam sie Himmelsthür serviert“, sagte Bühn, nach dessen Einschätzung mindestens die Hälfte der TuS-Tore durch schnelle Gegenstöße fielen.

Lafferdern gehen die Kräfte aus

In der zweiten Halbzeit – auch angesichts des stetig wachsenden Vorsprungs der Gastgeber – ging es für die Groß Lafferder vornehmlich um Schadensbegrenzung. Doch auch das misslang in den meisten Phasen, denn mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Gästen die Kräfte. Für Bühn nicht verwunderlich: „Wir hatten im Wochenverlauf unter anderem drei erkrankte Rückraumspieler. Das ist nicht kompensierbar. Im Training waren wir nur eine kleine Gruppe, deshalb fehlt uns die Eingespieltheit.“

Die Aufgaben für den MTV werden nicht leichter. Am 3. Spieltag geht’s zu Oberliga-Absteiger SG Börde Handball, wie Himmelsthür ein Aufstiegskandidat.

MTV: Hagedorn, Maushake – Rudnik, Büüs 2, Pfaff 1, Winkler 3, Hansen 3, Kamradt 3, Brunke 1, Waschke 9, Gerstung 2, Reuter 3.

