Peines C-Junioren unterliegen abgezocktem BSC Acosta

Vier Landesligisten waren im Einsatz, doch nur einer war siegreich – die Ausbeute der Peiner Nachwuchsfußballer am vergangenen Spieltag fiel dürftig aus, lediglich die B-Junioren von Arminia Vechelde nahmen am Ende etwas Zählbares mit.

A-Junioren-Landesliga

Arminia Vechelde – Lupo Martini Wolfsburg 0:1 (0:1). Tore: 0:1 (18.).

Am ersten Spieltag hatte Vechelde in einer torreichen Partie bei der JSG Schunter-Schapen mit 6:8 das Nachsehen gehabt, das Heimspiel gegen Lupo Martini verlief nun deutlich torärmer. Den Arminen fehlte nach der frühen Wolfsburger Führung die passende Antwort, somit warten sie weiter auf die ersten Punkte der Saison.

B-Junioren-Landesliga

BSC Acosta II – Arminia Vechelde 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Özkan (39.), 0:2 Brand (72.), 0:3 Yücel (80.), 0:4 Dummer (80.+2).

Nach einem Remis zum Saisonauftakt legten die Nachwuchskicker aus Vechelde nun mit einem Sieg nach. Beim BSC Acosta II feierten die Arminen einen deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg – und der war laut Coach Murat Güzel auch mehr als verdient. „Wir haben in beiden Hälften die Partie dominiert. Besonders gut gefallen hat mir unser Spiel in den Ballbesitzphasen, aber noch mehr die Defensivleistung gegen den Ball.“ Sein Team hatte jedoch fast eine gesamte Halbzeit gebraucht, um den Bann zu brechen. Can Alisan Özkan fasste sich einfach mal ein Herz und traf mit einem schönen Distanzschuss zur überfälligen Führung. Mit dem direkt verwandelten Freistoß von Luca Brand zum 2:0 war die Partie vorentschieden. Defensiv ließen die Gäste nichts anbrennen, „Acosta hatte im gesamten Spiel nur eine gefährliche Aktion, die unser Keeper Ömer Faruk Güzel bravourös zunichte machte“, erklärte der zufriedene Vechelder Trainer.

JFV 37 Göttingen – VfB Peine 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Mabrouk (12.), 2:0 Gräve (17.), 3:0 Bartels (69.), 4:0 Gräve (76.).

„Die Niederlage geht für uns in Ordnung“, befand Peines Co-Trainer Ulf Wasl. „Allerdings ist sie um eines oder zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Die Peiner seien über weite Strecken des Spiels die tonangebende Mannschaft gewesen, „aber wir sind nicht in die gefährlichen Räume gekommen. Am Sechzehner des Gegners war spätestens Schluss“, erklärte Wasl. Die Hausherren hielten den VfB nicht nur vom eigenen Tor fern, sie waren auch eiskalt im Abschluss und trafen viermal. „Uns hat die Griffigkeit, die uns eigentlich auszeichnet, gefehlt. Göttingen war auch eine physisch starke Mannschaft, da hatten wir einige Probleme, ordentlich gegenzuhalten“, so Wasl.

C-Junioren-Landesliga

VfB Peine – BSC Acosta 1:5 (1:2). Tore: 1:0 Küster (12.), 1:1 Rose (22.), 1:2, 1:3, 1:4 Baum (25., 56., 64.), 1:5 Gbogbo (65.).

Die Partie startete für die Peiner vielversprechend: Piet Küster brachte sein Team bereits in Minute 12 in Führung. „Wir benötigen aber zu viele Chancen, um die Tore zu machen“, monierte VfB-Coach André Lau. So verpassten es seine Jungs, das 2:0 nachzulegen. „Acosta war da deutlich effizienter und hat aus drei Chancen in der ersten Halbzeit zwei Tore gemacht.“ Nach dem Seitenwechsel wollte der VfB den Ausgleich, doch die Gäste aus Braunschweig konterten clever und trafen erneut. „Das 1:3 war für uns der Genickbruch“, sagte Lau und fügte hinzu: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht Acostas Sieg dann auch in Ordnung.“

