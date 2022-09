SG Zweidorf/Bortfeld peilt die ersten Punkte an

„Nach unserem Auftakt beim Topfavoriten Wittingen/Stöcken bekommen wir es nun gleich mit dem nächsten Aufstiegsanwärter zu tun“, ächzt Sigurt Grobe, Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld, unter der erwartet schweren Bürde beim ersten Heimspiel in der Handball-Landesliga der Männer gegen den TuS Bergen (Sonntag, 17 Uhr).

SG Zweidorf/Bortfeld erwartet einen Absteiger mit Selbstvertrauen

In der abgelaufenen Saison hatte Bergen in der Verbandsliga Nordsee nach gutem Start mit 4:2 Punkten durch die folgende Negativserie von nur einem Sieg aus 16 Spielen den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle verloren. In der Schlussphase der vergangenen Saison holten die Mannen aus dem Landkreis Celle noch 11:7 Punkte, die zwar den Abstieg nicht mehr verhinderten, wohl aber das Selbstvertrauen für den möglichen direkten Wiederaufstieg stärkten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Nur ein Spieler und der Trainer haben Bergen verlassen, der restliche Kader ist zusammengeblieben und hat durchaus Qualität“, weiß Grobe. Damit spielt er unter anderem auf Max Böhling an, der mit 138 Treffern Zwölfter der Torschützenliste war.

Leistung aus dem Spiel gegen die SG Wittingen/Stöcken abrufen

Bange machen gilt allerdings nicht für die Drachen. Sie wollen an die ersten 45 Minuten aus dem Wittingen-Spiel anknüpfen – und dieses Mal bis zum Schlusspfiff ihre Leistung abrufen. „Ein Heimsieg steht klar auf unserer Agenda, aber dafür müssen wir konstant sicher in der Defensive agieren und vorne unsere Chancen hochprozentig verwerten“, fordert Grobe, der auf die Rückkehr von Marius Schröder und Tobias Brümmer hofft.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de