48:12! Die PSG brennt ein Feuerwerk ab

Die C-Juniorinnen der Peiner SG 04 (am Ball) feierten zum Auftakt einen 48:12-Sieg gegen den VfL Horneburg.

„Das war natürlich ein Einstieg nach Maß“, betonte Trainer Lutz Benckendorf. Seine C-Jugend-Handballerinnen der Peiner SG 04 legten zum Oberliga-Saisonauftakt einen Galaauftritt in der Peiner Silberkamphalle hin und deklassierten die Gäste vom VfL Horneburg mit 48:12 (24:4).

Die Peinerinnen legten los wie die Feuerwehr, führten nach 2:04 Minuten bereits mit 3:0. Und: Nach 9:15 Minuten hieß es 9:4 für die PSG. „Danach ging die wilder Reise munter weiter, und es gelang uns, sämtliche Horneburger Angriffsbemühungen zumeist bereits im Keim zu ersticken“, berichtete Benckendorf. So blieben die Gäste bis zur Pause ohne weiteren Torerfolg – und beim 24:4 (!) war das Duell längst entschieden.

Peine hält das Tempo hoch

Im zweiten Spielabschnitt agierten die Gastgeberinnen dann – mit der hohen Führung im Rücken – „etwas nachlässiger in der Abwehr“ und erlaubten sich auch im Angriff noch den ein oder anderen Patzer. Dennoch erzielten die Peinerinnen, die viel wechselten, das Tempo aber weiterhin konstant hoch hielten, auch nach dem Seitenwechsel noch einmal 24 Tore.

Am Sonntag (12.50 Uhr) tritt die PSG nun beim Bundesliga-Nachwuchs des Buxtehuder SV an. „Da wartet eine ganz andere Aufgabe auf uns, auf die wir uns aber schon riesig freuen“, so Benckendorf.

PSG: Rothes – Hampe 6, Bakis, Denzer 3, Punthöler 4, Oelker 5, Meyer 1, Werkhaupt 5, Könneker 6, Hadziavdic 1, Kubala 7, Müller 3, Wagner, Schäfer 7.

jne

