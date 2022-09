Arminia Vechelde zittert den Derbysieg ins Ziel

Groß Lafferde. Der SV Teutonia Groß Lafferde befindet sich nach dem 1:2 weiterhin in einer Ergebniskrise und steht mit null Punkten am Tabellenende.

Es sollte wieder nicht sein: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde stehen auch nach dem sechsten Spieltag ohne Punkte da. Daheim verloren sie gegen schlagbare Vechelder mit 1:2 (1:2) und bleiben dementsprechend am Tabellenende.

Arminia Vechelde nutzt Vorlage des Lafferder Schlussmanns

Bezeichnend für die bisherige Saison der Hausherren sollte dieses interne Peiner Duell starten: Nach nur fünf Minuten flog ein Ball zum Lafferder Schlussmann Felix Stark – dieser trat in den Boden und spielte den Ball perfekt in den Fuß von Vecheldes Issa Naim, der dann keine Mühe beim Einschieben hatte. Ein Kaltstart, den sich in Groß Lafferde niemand gewünscht hatte. „Das ist natürlich sehr bitter, weil wir immer wieder durch vermeidbare Fehler unsere Gegentreffer schlucken“, sagte Teutonia-Coach Oliver Hilger.

Seine Mannschaft fand anschließend immerhin besser ins Geschehen, kassierte aber nach einer halben Stunde den zweiten Gegentreffer. Erneut war es ein Geschenk, da die Abwehr den Vechelder Rifat Sabani durch einen Fehler einlud. Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb war bis dahin zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Anschließend haben wir das Fußballspielen komplett eingestellt“, haderte er. Folgerichtig kamen die Hausherren, in der Schlussphase der ersten Hälfte, noch zum 1:2-Anschlusstreffer.

Vechelder verteidigen ihre Führung und igeln sich ein

Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Teutonen deutlich wacher und engagierter als die Vechelder. Ihre Abschlüsse vergaben die Groß Lafferder allerdings kläglich. „Wir treffen zu oft die falschen Entscheidungen. Da war sicherlich mehr drin“, berichtete Trainer Oliver Hilger.

Die Gäste konzentrierten sich aufs Verteidigen und igelten sich phasenweise rund um den eigenen Strafraum ein – was Trainer Wiegleb an der Seitenlinie zum Kochen brachte. „Ich bin am Ende nur mit dem Ergebnis zufrieden, der Rest war teilweise sehr schwer anzuschauen“, sagte er mit heiserer Stimme – diese hatte er sich über 90 Minuten aus dem Leib geschrien. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr: Lafferde steht weiter ohne Punkt da. „Wir müssen uns jetzt endlich mal für die guten Leistungen belohnen“, sagte Hilger.

Tore: 0:1 Issa Naim (5.), 0:2 Rifat Sabani (29.), 1:2 Harold Kamdem Mougnol (39.).

