Frank Löffler gibt Leitung der Bortfelder Turnabteilung ab

13 Jahre lang hatte Frank Löffler die Turnabteilung der TB Bortfeld geleitet – nun hat er sein Amt an Kerstin Winter abgegeben. Der TB-Vorsitzende Nils Rutsch bedankte sich für den ehrenamtlich geleisteten Einsatz von Frank Löffler, der ein kleines Abschiedsgeschenk erhielt.

Abteilung der TB Bortfeld hielt auch während Corona das Turnen am Leben

Frank Löffler hatte das Amt vom TB-Urgestein Hans-Dieter Greve im Frühjahr 2009 übernommen und bedankte sich vor allem bei den Übungsleitern für ihren Einsatz in den jeweiligen Trainingsstunden. Die Abteilung bietet vom Kinderturnen bis hin zum Seniorensport wöchentlich ein reichhaltiges Programm. Insbesondere die Corona-Pandemie stellte die Turner aber vor schwierige Aufgaben. Löffler gelang es mit seinem Team allerdings, durch besondere Hygienemaßnahmen das Turnen am Leben zu halten. Nun leitet also die langjährige Übungsleiterin Kerstin Winter die Geschicke der mitgliederstarken TB-Abteilung.

