Zu grün hinter den Ohren: Pfeile verlieren mit 1:3

Broistedt. Die Broistedterinnen verlieren auch ihr zweites Spiel der Oberliga-Saison. Das Team von Börge Warzecha unterliegt in Wendessen mit 1:3.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Oberliga verloren. Mit 1:3 (1:1) unterlag das Team von Trainer Börge Warzecha beim Wolfenbütteler Aufsteiger SV Wendessen. „Wir sind manchmal noch zu grün hinter den Ohren. Und dann sind es Schlüsselsituationen, die uns das Genick brechen“, bedauerte Broistedts Trainer.

Seine Mannschaft startete gut in das Spiel. „Wir treffen einmal die Latte, einmal den Pfosten und erzielen dann auch das 1:0“, freute sich Warzecha. Ein durchgesteckter Ball landete bei Tia Zimmermann, die im Eins-gegen-Eins mit Wendessens Keeperin die Nerven behielt und ihr Team in Führung brachte. Noch vor der Pause kassierten die Pfeile allerdings den Ausgleich. „Nach einem eigenen Eckball“, seufzte der Broi-stedter Trainer – das war eine dieser Situationen, in der die Unerfahrenheit der Pfeile zum Vorschein kam.

Warzecha: War klar, dass wir Lehrgeld zahlen müssen

Im zweiten Abschnitt agierten beide Teams viel mit langen Bällen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber kein wirklich schönes“, berichtete Börge Warzecha, für den das logische Ergebnis einer solchen Partie ein 1:1 gewesen wäre. Doch die Gastgeberinnen hatten etwas dagegen. „Wendessen hatte zwischen der 45. und 65. Minute mehr vom Spiel, ohne aber zwingend zu sein“, befand Warzecha, dessen Team aber einen Doppelschlag des SVW hinnehmen musste.

Beim 1:2 hatte der Pfeile-Coach ein Foul gesehen, das die Schiedsrichterin aber nicht abpfiff. Bereits zwei Minuten später erhöhte die frühere Broistedterin Denise Böndel mit einem Kopfball nach einer Ecke auf 3:1.

In Panik gerät Börge Warzecha nach der zweiten Pleite nicht: „Wir waren nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Für viele meiner Spielerinnen ist es die erste Oberliga-Saison. Es war klar, dass wir hier und dort etwas Lehrgeld bezahlen werden.“

Tore: 0:1 Tia Zimmermann (15.), 1:1 Finja Heidrich (25.), 2:1 Charlotte Klein (67.), 3:1 Denise Böndel (69.).

