90.+3: Der Pfosten rettet Arminia Vöhrum einen Zähler

Vöhrum. Vöhrum ist gegen Rautheim über weite Strecken die bessere Mannschaft, verspielt eine 3:1-Führung und muss am Ende mit einem Punkt zufrieden sein.

Niklas Schmerse (in Blau) probierte viel, blieb gegen Rautheim aber ohne Torerfolg.

Den Zuschauern auf dem Vöhrumer Sportplatz wurde ein Fußball-Bezirksligaspiel auf hohem Niveau geboten. Dabei holte Arminia Vöhrum beim 3:3 (2:1) gegen den FC Rautheim den ersten Punkt.

„Wir kommen sehr gut in dieses Spiel rein und müssen nach ein paar Minuten schon 2:0 führen“, berichtete Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Lediglich der Pfosten, der später noch eine wichtige Rolle spielen sollte, und die Chancenverwertung hatten etwas dagegen. Rautheim fand bis zur 17. Minute gar nicht statt, ehe ein sensationeller Abschluss von Tim Schmalkoke den Gast in Front brachte. „Da kannst du nur aufstehen und klatschen.“

2:1 für Arminia Vöhrum zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt

Die Vöhrumer zeigten allerdings die richtige Antwort und glichen durch Marvin Janke aus. Mit dem Pausenpfiff segelte dann ein Eckstoß der Hausherren hinein, den erneut Janke mit einem „Granaten-Kopfball“ (Könnecker) in die Rautheimer Maschen setzte (45.). Der Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt brachte auch zu Beginn des zweiten Durchgangs sichtlich Kraft: Vöhrum erspielte sich wieder gute Chancen, doch weder Niklas Schmerse noch Marvin Janke konnten den Gäste-Keeper überwinden. Dies geschah dann aber doch noch: Einen fälligen Strafstoß verwandelte Martin Ritter eiskalt und erhöhte auf 3:1.

Vöhrumer verlieren die Spannung und fast noch das Spiel

In der Folge ging die Spannung bei der Arminia verloren – die Rautheimer bekamen zu viele Räume, die sie bestens bespielen konnten. „Wir kassieren zwei Treffer, die man verhindern kann“, berichtete Vöhrums Trainer.

Und in der 93. Minute hätte es noch dicker kommen können: Ein Konter des Aufsteigers knallte an den Pfosten – dann war Schluss in dieser irren Partie. „Wir nehmen den Punkt gerne mit, ich erkenne eine deutliche Leistungssteigerung“, erklärte Nils Könnecker.

Tore: 0:1 Schmalkoke (17.), 1:1, 2:1 Janke (28., 45.), 3:1 Ritter (75., Elfmeter), 3:2 Ferk (77.), 3:3 Schmalkoke (78.).

