Doppelpack vor der Pause: SV Lengede gewinnt 4:0

Lengede. Der SVL dominiert weite Strecken des Spiels gegen die TSG Bad Harzburg – zwei Einwechselspieler treffen in Hälfte 2.

Bad Harzburgs Verteidiger grätscht Lengedes Justin Folchmann (in Rot) gerade noch so den Ball vom Fuß. Der Offensivmann des SVL war in der ersten Hälfte sehr aktiv blieb aber ohne Torerfolg.

„Nett“ sehe das Tabellenbild in der Fußball-Landesliga aus, befand Kai Olzem, Trainer des SV Lengede, nach dem Blick auf sein Handy. Zuvor hatte sein Team mit 4:0 (2:0) ge­gen die TSG Bad Harzburg gewonnen, den vierten Sieg in Folge geholt und damit die Tabellenspitze verteidigt. Gegen die über weite Strecken harmlosen Gäste agierten die Lengeder hinten raus etwas zu inkonsequent, doch der Coach nahm seine Mannschaft in Schutz: „Wir hatten viele englische Wochen, das merkt man. Jetzt kriegen die Jungs erst einmal bis Donnerstag frei.“

Bad Harzburger können den SV Lengede nicht überraschen

Dass die sonst eher auf Konter bedachten Bad Harzburger zu Beginn der Partie sogar mitspielen wollten, hatte Lengedes Trainer nicht überrascht – die Info hatte er von einem Trainerkollegen erhalten. Viel Kapital konnten die Harzer daraus aber nicht schlagen: Die Flanken fanden keinen Abnehmer und einmal war Verteidiger Lamin Jatta bei einer flachen Hereingabe vor einem Stürmer der TSG zur Stelle.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lengeder Doppelschlag zur 2:0-Pausenführung

Auf der anderen Seite näherte sich vor allem Justin Folchmann dem gegnerischen Tor an. Seine beste Chance vereitelte der TSG-Keeper mit einer starken Fußabwehr. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe die Lengeder in Führung gingen – dafür machten sie es aber gleich richtig. Erst traf Dominik Franke mit einem flachen Schuss aus dem Rückraum zur Führung, nur eine Minute später bediente der Kapitän mit einem Steckpass Yannick Könnecker, der sich die Chance nicht nehmen ließ und auf 2:0 erhöhte.

„Wir müssen trotzdem dynamischer sein. Dafür hat uns aber die Frische gefehlt. Wir haben einfach schon viele Spiele absolviert“, sagte Trainer Kai Olzem. Er war zufrieden damit, dass sein Team zu Null gespielt hat und im zweiten Abschnitt zwei weitere Tore nachlegte. Aber: „Wir sind noch zu inkonsequent, wenn wir mehr Räume bekommen.“ Und die haben die Gäste dem SV Lengede in den zweiten 45 Minuten zuhauf angeboten.

Immerhin zweimal nutzte der Tabellenführer das. Nach einem Sololauf von Lengedes Linksverteidiger Artur Bouguian durchs gesamte Mittelfeld bekam der gerade eingewechselte Kilian Führmann den Ball und schlenzte ihn ins Tor (74.). Kurz vor dem Ende (87.) traf mit Berkant Toprak ein weiterer Einwechselspieler zum Endstand.

SV Lengede: Makiela – Bouguian, Hoffmann, Jatta, Bonk (46. Lemke) – Franke – Kamp (46. Younis), Burkutean (67. Vest) – Könnecker – Folch­mann (67. Toprak), Oktay (73. Führmann).

Tore: 1:0 Dominik Franke (37.), 2:0 Yannick Könnecker (38.), 3:0 Kilian Führmann (74.), 4:0 Berkant Toprak (87.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de