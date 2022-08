Vechelde/Peine. Im Bezirkspokal verliert der VfB sein Erstrundenspiel nur knapp gegen einen klassenhöheren Gegner. Groß Lafferde spielt am Sonntag.

Wiebke Brandes (in Grün) und Arminia Vechelde gewannen in der ersten Runde deutlich. Die Kapitänin traf gegen den STV Holzland doppelt.

Frauenfußball 8:1-Erfolg: Arminia Vechelde steht in der nächsten Runde

Die Fußballerinnen von Arminia Vechelde haben im Bezirkspokal einen deutlichen Sieg eingefahren und stehen in der zweiten Runde. Der VfB Peine ist dagegen ausgeschieden, hatte einen Landesligisten aber am Rande einer Niederlage. Das dritte Peiner Team, der SV Teutonia Groß Lafferde, bestreitet seine Heimpartie gegen die SG Sickte/Hötzum erst am kommenden Sonntag (15 Uhr).

SV Arminia Vechelde – STV Holzland 8:1 (5:0). Tore: 1:0 Eigentor (20.), 2:0, 3:0 Grabinski (26., 28.), 4:0 Brandes (36.), 5:0 Emde (37.), 6:0 Brandes (60.), 6:1 Kroh (75.), 7:1 Grabinski (86.), 8:1 Emde (90.).

Die Vechelderinnen übernahmen direkt die Kontrolle über das Spiel und wagten erste offensive Vorstöße, die zunächst nicht mit Toren belohnt wurden – die Arminia traf lediglich die Latte. Ab der 20. Minute und einem Eigentor der Gäste lief es dann deutlich besser für die Vechelderinnen, die bis zur Pause insgesamt fünf Treffer erzielten. Im zweiten Spielabschnitt legten Kapitänin Wiebke Brandes, Franziska Grabinski und Josephine Emde drei weitere Treffer nach. Auch das Ehrentor der Helmstedterinnen in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6 änderte nichts mehr am Weiterkommen der Arminia.

Auch in der zweiten Runde des Wettbewerbs hat die Arminia Heimrecht. Bereits an diesem Sonntag (11 Uhr) ist der Landesligist SG Hillerse/Leiferde zu Gast.

VfB Peine – Fallersleben/Isenbüttel/Meine 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Hagedorn (10.), 1:1 Siano (15.), 1:2 Matheis (24.).

Die Gäste aus der Landesliga kamen mit zwei Toren nach Standardsituationen zum Erfolg. Die Peiner Führung von Nele Hagedorn glich der Mix aus Wolfsburg und Gifhorn nach einer Ecke aus, beim zweiten Tor war es ein indirekter Freistoß innerhalb des Strafraums. „Ich musste mit Joelina Zessack eine Feldspielerin ins Tor stellen. Und ihr einziger Fehler war es, einen Rückpass mit der Hand aufzunehmen. Ansonsten hat sie ihre Sache richtig gut gemacht“, lobte Trainer Frank Hagedorn. Die Gäste nutzten dies, um in der 24. Minute mit 2:1 in Führung zu gehen, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

„In der ersten Hälfte hatte Fallersleben mehr Spielanteile, nach der Pause war es aber ausgeglichen“, berichtete Trainer Frank Hagedorn. Die beste Chance hatte seine Tochter Nele, als sie alleine auf die gegnerische Keeperin zuging. „Die hat ihr den Ball aber wie ein Kraken von den Füßen geschnappt“, bedauerte der VfB-Trainer die knappe Niederlage gegen das klassenhöhere Team.

