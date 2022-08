Anschlusstreffer fällt zu spät: Pfeil Broistedt scheidet aus

Der Anschlusstreffer von Broistedts Liesa Behrens (in Blau) in der 83. Minute kam zu spät -- die Pfeile verloren mit 2:3

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt sind in der ersten Runde des Niedersachsenpokals ausgeschieden. Mit 2:3 (1:2) verloren die Pfeile gegen den Oberliga-Konkurrenten TSV Bemerode. Besonders niedergeschlagen war Trainer Börge Warzecha nach der Niederlage nicht: „Das war ein ordentlicher Auftritt von uns, bei dem wir über 90 Minuten gefährlich waren. Es war kein großer Unterschied zwischen den beiden Teams zu erkennen, womit wir zufrieden sein können.“

Anschlusstreffer durch Liesa Behrens kommt für Pfeil Broistedt zu spät

Die Broistedterinnen führten die Zweikämpfe engagiert und hielten gut mit den Gästen aus Hannover mit. Durch den Treffer von Jessica Engwicht gingen die Gastgeberinnen nur mit einem knappen Rückstand in die Pause. Der TSV Bemerode erhöhte auf 3:1, doch auch die Pfeile hatten immer wieder gute Torchancen. Nach etwa 70 Minuten traf Leonie Tjumin die Latte. „Der Ball springt dann von der Unterkante der Latte auf die Torlinie. Wenn der schon reingeht, dann kann das Spiel eventuell noch anders ausgehen. Vielleicht retten wir uns dann noch in das Elfmeterschießen“, erklärt Pfeil-Trainer Börge Warzecha.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So kam der Anschlusstreffer der Broistedterinnen durch Neuzugang Liesa Behrens erst in der 83. Minute und damit wohl ein bisschen zu spät. „In diesen letzten Minuten wurde es für den Gegner noch mal gefährlich. Letztlich gewinnt Bemerode das Spiel aber verdient. Die werden in der Liga auch eher nicht gegen den Abstieg kämpfen“, war sich der Trainer der Pfeile sicher.

Fokus liegt jetzt komplett auf der Oberliga

Die Pfeile können den Fokus nun gänzlich auf die Oberliga legen, die am kommenden Wochenende startet. In der nun wieder aus 13 Teams bestehenden Staffel Ost treten die Pfeile am Sonntag (13 Uhr) auf heimischer Anlage gegen den SV Hastenbeck an. Eine Woche später sind die Broistedterinnen zur gleichen Zeit beim Aufsteiger aus Wendessen zu Gast, wo einige Ex-Pfeile aktiv sind.

Tore: 0:1 Lea Moshauer (7.), 1:1 Jessica Engwicht (26.), 1:2 Miriam Otte (42.), 1:3 Lea Moshauer (63.), 2:3 Liesa Behrens (83.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de