Vechelde II bleibt gegen den VfB Peine zu harmlos

Die Vechelder (in Grün) unterlagen dem VfB Peine in der Kreisliga mit 1:4.

Die TB Bortfeld steht in der Fußball-Kreisliga weiterhin ohne einen Sieg da. Bei Aufsteiger Marathon Peine verlor das Team mit 1:4 sogar deutlich. Clauen/Soßmar ist derweil nur knapp am ersten Punkt vorbeigeschrammt, während der TSV Edemissen den Titelanwärter aus Oberg über weite Strecken geärgert hat. Der VfL Woltorf und der VfB Peine machten es bei ihren Siegen deutlich.

Arminia Vechelde II – VfB Peine 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Belaiech, 0:2 Chehab, 1:2 Klein, 1:3 Chehab, 1:4 K. Driesen.

Die Arminia hat einen gebrauchten Tag erwischt, sagt Trainer Dennis Cornwall. Zwar sei das Spiel in den ersten 20 Minuten ausgeglichen gewesen, „doch wir sind nie so richtig ins Spiel gekommen“. In der ersten Hälfte hatte Cornwall den Ball schon einmal beim Gegner hinter der Linie gesehen, ein Tor gab es allerdings nicht. Stattdessen gingen die Peiner in Führung und erhöhten nach der Pause auf 2:0. Durch den Anschlusstreffer von Nils Klein hatte sich Coach Dennis Cornwall erhofft, „dass ein Ruck durchs Team geht“. Der blieb allerdings aus und die Gäste erhöhten das Ergebnis.

VfL Woltorf – SSV Stederdorf 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Hartung (7.), 2:0 Heiligentag (28.), 3:0 Uhe (33.), 4:0 Wiegmann (48.), 5:0 Heineke (58.), 6:0 N. Metzing (88.).

Deutlicher Sieg für Woltorf: „Wir waren spielbestimmend und haben den Druck über 90 Minuten aufrecht gehalten“, erklärte VfL-Trainer Nedin Cerimovic. Beim Gegner habe lediglich Stürmer Danny Ahrens einige Aktionen gehabt. „Er war aber auf sich allein gestellt. Stederdorf war sehr schwach“, sagte Cerimovic, für dessen Team sich sechs verschiedene Schützen in die Torjägerliste eintrugen.

TSV Edemissen – Fortuna Oberg 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Wendel, 1:1 Jacob (Elfmeter), 1:2 Eigentor Demir.

Nur äußerst knapp hat sich die Fortuna aus Oberg im Nordkreis beim TSV Edemissen durchgesetzt. „Aus dem Spiel heraus haben die nicht so viel auf die Kette bekommen. Sie hatten viele Spielanteile, waren aber nicht so zwingend wie in der Vergangenheit“, sagte der TSV-Trainer Dennis Angerstein und erklärte: „Ihre beiden Treffer sind nach Standards gefallen.“ Deshalb bedauere es der Trainer umso mehr, dass sich seine Mannschaft nicht belohnt hat. „Wir haben es denen mit unserer Griffigkeit und unserer Zweikampfstärke wirklich schwer gemacht“, war Angerstein zumindest damit zufrieden. „Es sah schon gut aus, jetzt müssen wir anfangen, das in Tore und Punkte umzumünzen.“ Letztlich sei sein Team vorne nicht zwingend genug gewesen, sagte Angerstein.

TSV Clauen/Soßmar – SV Bosporus Peine 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Akkoc (20.), 1:1 Walter (37.), 1:2 Benzer (43.).

„Wir hätten uns den Punkt ergaunern können“, sagte Clauens Trainer Sebastian Schütz nach der vierten Niederlage im vierten Spiel. Der Einsatz seiner Mannschaft habe gestimmt. „Vor dem Tor hatten wir aber kein Glück. Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit“, erklärte Schütz, der seinen Jungs wenigstens den einen Punkt gegönnt hätte. „Über 90 Minuten war das schon sehr ansehnlich“, sagte der TSV-Coach, der dem Gegner aus Peine die bessere erste Hälfte attestierte. „Und in der zweiten haben sie es dann clever heruntergespielt.“

TSV Marathon Peine – TB Bortfeld 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Frick (9.), 1:1 Sonnenberg (42., Elfmeter), 2:1, 3:1 Göksen (57., 75.), 4:1 Lenz (82.).

Aufsteiger TSV Marathon Peine hat das Spiel gegen die TB Bortfeld dominiert und sich mit 4:1 den ersten Saisonerfolg abgeholt. Laut Obmann Benjamin Weiß hätte es allerdings auch anders laufen können. „In der fünften Minute hat Bortfeld nach einer Ecke mit einem Kopfball die Latte getroffen – geht der rein, dann wird es sehr schwer für uns“, erklärte Weiß, der betonte: „Bortfeld ist schwierig zu bespielen, weil sie sehr robust auftreten.“ Doch seine Mannschaft habe gut dagegengehalten und ging schließlich früh mit 1:0 in Führung. Per Elfmeter fiel vor der Pause noch der Ausgleich. Weitere Chancen habe die TB aber im gesamten Spielverlauf nicht gehabt, sagte Weiß. Anders lief es auf der anderen Seite: „Wir hatten sieben super Möglichkeiten und machen daraus drei Tore. Der Sieg war verdient“, freute sich der Obmann des TSV Marathon.

TSV Rot-Weiß Schwicheldt – TSV Dungelbeck (Montag, 19 Uhr). Mit der voranschreitenden Kommerzialisierung der Kreisliga hat diese Ansetzung am Montagabend nichts zu tun. In Dungelbeck wurde am Wochenende das Schützenfest gefeiert und so wurde das Spiel auf diesen Termin verlegt.

