Sofia Hoppenworth vom VfL Woltorf sammelt Medaillen

Medaillen zuhauf sammelte Sofia Hoppenworth in ihrer noch jungen Karriere. Die zehnjährige Tischtennisspielerin vom VfL Woltorf gewann nicht nur den Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften, sondern kämpfte sich als Siegerin auf Kreis- und Bezirksebene bis zum Landesentscheid vor, wo sie erst im Viertelfinale ausschied.

Hoppenworth sammelt Medaillen bei den Kreismeisterschaften

µNicht weniger erfolgreich agierte die junge Nachwuchshoffnung bei den Kreismeisterschafteµn, wo sie in sämtlichen Altersklassen Gold gewann. Zuletzt zeichnete sich die Gymnasiastin auch bei der Bezirksrangliste aus, wo sie in der Altersklasse 11 den zweiten Platz belegte. Dort scheiterte die Angreiferin nur äußerst knapp in fünf Sätzen. Sofia Hoppenworth gilt als äußerst trainingsfleißig.

Übungsstunden erhält die Zehnjährige nicht nur von Ex-Jugend-Nationalspielerin Caroline Hajok in Sierße, sondern auch an den Bezirkskader-Stützpunkten beim RSV Braunschweig und in Waggum.

kjz

