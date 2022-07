Teams der SG Zweidorf/Bortfeld gewinnen heimische Beachcups

In der Handball-Landesliga ist die weibliche A-Jugend der SG Zweidorf/Bortfeld knapp Zweiter geworden – nun haben sie zumindest den heimischen Beachcup in Zweidorf für sich entschieden. Im Finale setzte sich das Team, das nun größtenteils in die Damen aufrückt, gegen das Team des MTV Braunschweig durch.

Beim Beachhandball müssen beide Halbzeiten gewonnen werden, um das Spiel für sich zu entscheiden – in der Gruppenphase hatten die „Drachen“ damit allerdings noch so ihre Probleme. Die SG musste dreimal ins Penaltywerfen und gewann dabei gegen die eigene erste Damen und die SG Misburg, unterlag aber der SG Sickte/Schandelah. Gegen die SG Adenstedt gewann das Team dann beide Spielabschnitte.

Knapper Gruppensieg für die weibliche A-Jugend der SG Zweidorf/Bortfeld

Und das gleiche gelang nach diesem knappen Gruppensieg – Misburg war nämlich punktgleich – auch im Endspiel. Gegen den MTV Braunschweig setzten sich die SG-Juniorinnen mit 17:13 und 15:14 durch und bejubelten damit in einer knappen Auseinandersetzung den Turniersieg.

Eine gute Leistung lieferten auch die Männer der SG Zweidorf/Bortfeld ab. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ setzte sich das Team gekonnt durch. Vier Spiele gewannen die „Drachen“ souverän mit 2:0, lediglich gegen die Varel Indians musste die SG eine Halbzeit abgeben. Weil die Hausherren nach den beiden Hälften (8:10 und 16:9) im Penaltywerfen allerdings zielsicherer waren, gewann die SG Zweidorf/Bortfeld das Turnier – sie verwandelte in diesem Shoot-Out drei Versuche, der Gegner keinen einzigen. Vierter im Teilnehmerfeld wurde der MTV Groß Lafferde II.

