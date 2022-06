Highland Games 4,40 Meter lang, 37 Kilo schwer: In Adenstedt fliegen Stämme

Um den Baumstamm zum Überschlag zu bringen, benötige es schon einiges an Kraft und Technik - das sagt Nils Neuhäuser (links), der seine Sportart, die Highland Games, im Kreis Peine etablieren möchte. Beim Schnuppertraining versuchte sich unter anderem der Adenstedter Matthias Lauber (rechts).

Adenstedt. Ilsedes Gemeindebürgermeister Nils Neuhäuser ist Vize-Landesmeister in den „Highland Games“. Er will den schottischen Sport in Peine etablieren.