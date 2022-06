Lengede spielt 1:1 gegen Göttingen und lässt Punkte liegen

Lengedes Marcel Burkutean (rotes Trikot) vergab in der zweiten Hälfte eine gute Möglichkeit gegen den 1. SC Göttingen 05.

74 Punkte werden es nicht mehr – der Fußball-LandesligistSV Lengede hat gegen den I. SC Göttingen 05 beim 1:1 (1:0)-Remis am Mittwochabend zwei Punkte liegen lassen und schrammt damit an seinem anvisierten Punkteziel vorbei. „Enttäuscht sind wir deshalb jetzt nicht“, sagte Trainer Kai Olzem, der eine „fußballerisch gute Leistung“ seines Teams gesehen hatte. Gegen die ab der 39. Minute nur noch zu zehnt spielenden Südniedersachsen erzielte der Tabellendritte allerdings keinen Treffer mehr, sondern kassierte den Ausgleich.

Gerth macht sein drittes im vierten Spiel für den SV Lengede

Die Lengeder gingen zunächst in Führung: Kilian Führmann brachte eine Hereingabe scharf auf den ersten Pfosten, wo Thorben Gerth den Fuß rein hielt und seinen dritten Treffer im vierten Spiel für die Lengeder erzielte (17.). In der 39 Minute sah ein Göttinger in nur einer Aktion zwei gelbe Karten und flog damit vom Platz – trotzdem kamen die Gäste kurz nach der Pause zum Ausgleich. Nach einer Ecke köpfte ein 05er ein (48.). Zudem gab es eine Aktion, bei der die Gäste zweimal den Pfosten getroffen hatten. „Da haben wir fünf Minuten gewackelt, und das hat uns fast um den einen Punkt gebracht“, sagte Olzem, dessen Team das Spiel danach wieder völlig unter Kontrolle hatte.

Marcel Burkutean und Yannick Könnecker hätten in der Folge doch noch für den Sieg sorgen können. Nachdem sie in ähnlichen Situationen mit Chipbällen im Sechzehner freigespielt wurden, scheiterten sie aber aus kurzer Distanz am Göttinger Keeper. „Wir sind trotzdem sehr zufrieden mit dem Auftritt“, sagte Coach Olzem.

SV Lengede: Gürtler – Hoffmann (52. Gatermann), Ibe, Könnecker, Burkutean, Führmann (52. Lemke), Folchmann, Jatta, Vest (64. Kudlek), Gerth, Younis.

Tore: 1:0 Thorben Gerth (17.), 1:1 Yannick Broscheit (48.).

