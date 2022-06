Wenden. In der Abstiegsrunde setzen sich die Peiner beim FC Wenden mit 5:1 durch. Weil Lauingen Bornum ebenso gewinnt, ist der VfB-Abstieg besiegelt.

Nach dem Spiel gab es beim VfB Peine trotz des 5:1-Sieges in Wenden traurige Blicke: Das Team steigt in die Kreisliga ab.

Fußball-Bezirksliga 5:1-Sieg reicht nicht: VfB Peine steigt in die Kreisliga ab

Es war ein Sonntagnachmittag der gemischten Gefühle für den VfB Peine. Erst erspielte sich das Team von Trainer Bünyamin Tosun einen deutlichen 5:1 (0:0)-Auswärtssieg gegen den FC Wenden, der die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga aufflammen ließ. Nach Abpfiff war aber schnell klar: Es reichte nicht, weil zeitgleich Arminia Vechelde bei der SV Lauingen Bornum verlor (siehe Bericht unten).

Torlose erste Hälfte – dann schlägt Peine schnell zu

Beide Mannschaften neutralisierten sich zu Beginn des Spiels. Torchancen und Abschlüsse waren Mangelware. „Die Abwehrreihen standen sehr geordnet und haben das Spiel ein wenig zerstört“, analysierte Peines Coach Tosun. Bis zum Pausenpfiff änderte sich daran nichts und es ging folgerichtig torlos in die Kabinen.

Dort schien Tosun die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Jungs legten nach Wiederanpfiff einen Blitzstart hin. Ein Braunschweiger Foulspiel im Sechzehner brachte einen Strafstoß, den Defrim Bytyci zwar verschoss – der Nachschuss von Ben Luis Adam zappelte aber im Netz.

Schlechte Kunde aus Lauingen und der Ausgleich des FC

Erleichterung machte sich nur kurz breit, denn wenige Augenblicke später erreichte die Peiner von Außen die Nachricht von der Lauinger Führung im Parallelspiel. Damit wäre der Abstieg besiegelt gewesen. Genau in diesem Moment kassierte der VfB außerdem den 1:1-Ausgleich nach einer Ecke.

„Das konnte alles nicht wahr sein. Aber wir wollten uns auf uns konzentrieren und nicht auf das Ergebnis aus Lauingen“, berichtete Tosun. Diese Herangehensweise sollte Früchte tragen. Nach einer sauberen Kombination durch das Wendener Mittelfeld und einem anschließenden Foul des Schlussmannes gab es nicht nur den zweiten Elfmeter, sondern auch die gelb-rote Karte für den Torwart. Ben Luis Adam trat zum Strafstoß an und verwandelte sicher.

Gemischte Gefühle beim VfB, doch die Enttäuschung überwiegt

Auch im Anschluss spielten die Peiner druckvoll nach vorne und ließen drei weitere Treffer folgen – erst traf Murat Kar, dann machte der starke Ben Luis Adam seinen Viererpack komplett.

Es war ein gelungenes Spiel zum Abschluss. „Großes Lob an meine Mannschaft. Das war heute eine sehr reife Leistung von allen Spielern. Auch nach dem Abpfiff haben wir uns nicht provozieren lassen, die Enttäuschung ist uns dennoch anzusehen“, sagte Tosun. Den Klassenerhalt habe der VfB nicht an diesem Wochenende verspielt, sondern beim 2:2 in Woltwiesche und während der Hinserie. „Wir nehmen Positives mit, sind aber selbstverständlich enttäuscht.“

Tore: 0:1 Adam (49.), 1:1 Ksienzyk (53.), 1:2 Adam (61. FE), 1:3 Kar (77.), 1:4, 1:5 Adam (83., 90.).

