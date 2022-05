TSV Denstorf gewinnt gegen Wind, Wetter und Fümmelse

Fümmelse. Die Tennis-Herren feiern in Fümmelse den dritten Sieg im dritten Spiel und gehen als Tabellenführer in die Sommerpause.

Simon Peeck und der TSV Denstorf gewannen auch ihr drittes Spiel in der Tennis-Bezirksklasse der Herren.

Erste Saisonhälfte ohne Punktverlust überstanden: Die Tennisherren des TSV Denstorf haben ihr drittes Spiel in der Bezirksklasse gewonnen und gehen als Tabellenführer in die kurze Sommerpause. Bei ihrem 4:2-Erfolg beim Fümmelser TC hatten Simon Peeck und Co. allerdings mächtig mit dem starken Wind und den vom Regen aufgeweichten Plätzen zu kämpfen.

Bälle vom Wind verweht

„Wenn man den Ball beim Aufschlag nach oben geworfen hat, ist er in der Luft immer 50 Zentimeter in eine andere Richtung geweht“, berichtete der TSV-Kapitän Simon Peeck, den der Wind damit besonders getroffen hat. „Ich bin sehr groß und werfe den Ball weit nach oben.“ Trotzdem machte die Nummer 1 des Tabellenführers das beste daraus und gewann sein Einzel (6:4, 2:6, 10:5). „Im zweiten Satz habe ich mehr Fehler gemacht. Als ich bei 3:2 für den Gegner und eigener 40:0-Führung mein Aufschlagspiel noch abgegeben habe, da habe ich mich nur noch auf den Match-Tiebreak konzentriert“, erklärte Peeck – mit Erfolg: Der Denstorfer setzte sich zügig ab, profitierte aber auch von Platzfehlern in Fümmelse.

Teamkollege Valentin Franke verlor sein Einzel (4:6, 1:6), weil er in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler gemacht habe, erklärte Kapitän Peeck. Dafür sorgten Linus Trauberg (6:3, 6:2) und Tim Grigoleit (6:3, 6:0) für die beruhigende 3:1-Führung nach den Einzeln.

Das erste Doppel Franke/Trauberg (5:7, 4:6) tütete den Sieg noch nicht ein. „Den ersten Satz haben sie leider sehr ärgerlich abgegeben“, bedauerte Peeck: „Sie haben mit 5:2 geführt und später bei eigenem Aufschlag sogar einen Satzball vergeben.“ Auch der zweite Durchgang war knapp. Dafür siegten Peeck und Gerrit Willkner (6:1, 6:4).

Formkurve des TSV Denstorf zeigt nach oben

„Am Ende ist es wichtig, dass wir als Team gewinnen. Wir gleichen uns immer gegenseitig aus“, freute sich der Kapitän über die bisher so starken Teamleistungen. „Und die Formkurve zeigt bei allen nach oben.“ Erst am 26. Juni steigt Denstorf mit einem Heimspiel gegen Schwülper wieder ein.

lev

