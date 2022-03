SG Zweidorf/Bortfeld gewinnt – und will gierig bleiben

Handball-Landesligist SG Zweidorf/Bortfeld, am Ball Tobias Brümmer, will die Englische Woche mit einem Sieg beenden.

Zweidorf/Bortfeld. Den zweiten Sieg in der Englischen Woche fuhr Handball-Landesligist SG Zweidorf/Bortfeld ein – und will nun am Sonntag nachlegen.