Kraftschick sorgt in Stürmermanier für Sieg des VfB Peine

VfB-Mittelfeldspieler Constantin Schlote (in Rot) im Duell mit Vöhrums Torschütze Marko Milicevic.

Vöhrum. Der Innenverteidiger schießt in einer heißen Schlussphase in der Fußball-Bezirksliga den VfB in Vöhrum zum Erfolg.