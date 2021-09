SVL holt Derbysieg im Elfmeterschießen

Die zweite Runde des Fußball-Bezirkspokals stand am gestrigen Mittwoch an – dabei konnten die Zuschauer ein rassiges Derby zwischen Arminia Vechelde und dem SV Lengede bewundern. Abschließend setzte sich Lengede erst im Elfmeterschießen durch und trifft nun auf Germania Lamme (siehe Infokasten).

Arminia Vechelde – SV Lengede 3:4 n.E. (0:0;0:0). Tore: Fehlanzeige.

Schon mit Anpfiff des Spiels über-nahm der Gast aus Lengede das Geschehen. Nach nur fünf gespielten Minuten verfehlte ein Kopfball von Stürmer Vincent Ibe nur knapp den Vechelder Kasten. Fortan waren die Gäste weiterhin bemüht gleichwertige Chancen zu kreieren, dies gelang wegen der guten Abwehr der Hausherren, jedoch seltener. „In dieser Phase waren wir nicht gut“, sagt SVL-Coach Kai Olzem dazu. In der 17. Minuten zahlte sich der ständige Druck allerdings beinahe aus. Ibe spritze zwischen den Ball und verfehlte aus halblinker Position denkbar knapp das Ziel.

Wiederum Ibe war es, der eine Monster-Chance in der 36. Minute aus kürzester Distanz verschenkte – Vecheldes Keeper Tom Gestwa kratzte die Pille von der Linie. Als auch die einzige Chance der Hausherren, ein Freistoß von Onur Bacaksiz das Ziel verfehlte, gingen die Teams torlos in die Kabine. „Mir hat in der ersten Halbzeit ein-fach die Körpersprache gefehlt. Unser Plan wurde einfach nicht gut umgesetzt“, kommentiert Olzem.

Zur zweiten Hälfte kamen die Lengeder entschlossen aus der Pause und waren gewillt in Front zu gehen. Raschid Younis vergab eine einhundertprozentige Chance aus zehn Metern und auch Alexander Künne feuerte einen sehenswerten Schuss ab. Durch eine Verletzung von Jeldrik Moldenhauer wurde ein Krankenwagen gerufen, welcher eine circa 15 minütige Pause forderte. „In dieser habe ich noch mal an die Tugenden erinnert. Wir wollten nun immer häufiger über die Außen kommen“, so Olzem. Dies gelang auch und immer wieder wurden so gute Flankenmöglichkeiten geschaffen. Diese fanden dann jedoch zu-meist keinen Abnehmer in der Mitte oder im Rückraum. Einzig eine gechippte Flanke von Justin Folchmann fand Radu Grosu, dessen waghalsiger Kopfball jedoch nicht aufs Tor kam.

So endete das Spiel 0:0 und die Zuschauer konnten sich auf das Elfmeterschießen freuen. „Vechelde hat das über 90 Minuten sehr gut gemacht. Offensiv hatten sie jedoch fast nichts zu bieten“, sagt der Lengeder Coach. Jeweils drei Spieler verwandelten auf beiden Seiten ihre Elfmeter sicher, ehe SVL-Keeper Laurenz Gürtler zwei Schüsse raustauchte und so zum Matchwinner wurde. „Solche Siege fühlen sich noch besser an, als wenn du mit 4:0 gewinnst. Wobei wir uns eigentlich auch schon nach 90 Minuten mit dem Sieg belohnen müssen“, sagt Olzem abschließend.

