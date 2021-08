Unbespielbarer Platz fordert erste Absage

Eigentlich sollte am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2C der VfB Peine bei Viktoria Woltwiesche gastieren. Dieses Mal machte nicht die Corona-Pandemie, sondern das Wetter einen Strich durch die Rechnung. „Der anhaltende Regen hat den Platz unbespielbar gemacht. So können wir kein Spiel absolvieren“, berichtet Coach Jerome Kuhlmann. Dabei hätte genau dieses Duell ein Wegweiser für die kommenden Wochen werden können. Viktoria Woltwiesche bewies im ersten Saisonspiel gegen Arminia Vechelde große Moral und verlor denkbar knapp mit 0:1. Unter der Woche gab es dann einen Dämpfer und das klare Ausscheiden aus dem Bezirkspokal, bei einem Braunschweiger Kreisligisten. Und auch die Personalsituation verschlechterte sich bei Woltwiesche: „Wir haben momentan an die elf verletzten Spieler im Kader. Leider sind nicht nur kleine, sondern zumeist schwerwiegende Verletzungen die Ursache“, kommentiert Kuhlmann. So fallen Jannis Lübke und Simon Loock mit Bänderverletzungen und Jan Sellmann mit einem Kreuzbandriss aus.

Beim VfB Peine entwickelte sich eine ähnliche Situation. Viele fehlende Spieler trübten das Gemüt im Vorhinein. Top-Stürmer Murat Kar kehrte zwar zurück, dennoch sei die Kaderdecke dünn. Ein Sieg wollten vor allem die VfBler einfahren. Habe man am ersten Spieltag doch noch gegen Teutonia Groß Lafferde verloren, aber dabei die richtigen Lehren gezogen. „Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner gut gespielt und wissen nun, wie wir so ein Team knacken können“, so VfB-Coach Bünyamin Tosun. Das muss sich jedoch noch einige Tage verschieben: Einen Nachholtermin für das Duell bei Viktoria Woltwiesche gibt es noch nicht.

