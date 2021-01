Stützpunkt Peine zieht positives Fazit

Die Corona-Krise machte die Sportabzeichenabnahme im gesamten Landkreis ungemein schwer. Der Stützpunkt Peine zieht dennoch ein positives Fazit und ist mit der Teilnahme zufrieden.

„Eigentlich haben wir sehr gut abgeschnitten", sagt der Stellvertretende Vorsitzender für Sportentwicklung im Kreissportbund, Klaus Pölka. Er habe mit Ausbruch der Pandemie und der Einschränkung im privaten und sportlichen Leben der Menschen mit einem deutlichen Rückgang der Teilnehmer gerechnet. „Es stand alles auf wackeligen Beinen und wir wussten auch nicht, ob wir das alles überhaupt durchführen können", sagt Pölka. Waren es 2019 noch 478 Erwerber des Sportabzeichens, gingen die Zahlen auf 388 zurück. Besonders erfreulich waren dabei die hohen Zahlen der Erwachsenen Neuerwerber. Insgesamt 44 Erwachsene machten im vergangenen Jahr zum allerersten Mal das Abzeichen.

Für das Sportabzeichen müssen die Teilnehmenden in den vier Disziplingruppen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Je nach eigener Neigung und Talent können sie dafür vorgegebene Elemente aus Sportarten wie Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen und Gerätturnen auswählen. Doch genau dort lag im Jahr 2020 das große Problem: Die Corona-Pandemie schränkte die Sportler immens ein. „Ich habe von Einigen gehört, dass sie gerne in das Heimatschwimmbad gegangen wären, aufgrund von zu langen Warteschlangen aber die Heimfahrt antreten mussten", schildert Pölka die Schwierigkeiten im Corona-Jahr. Auch auf den Sportanlagen waren die Situationen anders, als noch vor einem Jahr. Es musste ein Hygiene- und ein Sicherheitskonzept von den leitenden Personen erarbeitet werden. So wurden Sicherheitszonen für die wartenden Sportler errichtet - nur so konnten die Abstände gewährt werden. „Eigentlich sind diese Regelungen sehr schwer einzuhalten und umzusetzen, aber ich muss mein großes Lob an alle aussprechen: Sowohl die Sportler, als auch die Prüfer haben vorbildlich zusammen gearbeitet", sagt Pölka. Es stand Desinfektionsmittel für die Hände und für das Material aus, zudem mussten geworfene Kugeln selbst zurückgeholt werden. Auch wenn das Risiko einer Übertragung durch den kurzen Kontakt gering sei, stand der Schutz der Prüfenden im Vordergrund. „Es war alles ein bisschen anders in diesem verrückten Jahr", so Pölka

Warum gingen die Zahlen nur gering Personen zurück?

Im Gespräch mit Pölka wird schnell klar, dass sich die Schließung der Fitnessstudios und das Stillliegen der Sportvereine positiv auf das Interesse am Sportabzeichen auswirkte. „Hätten diese Einrichtungen weiterhin offen gehabt, wären vermutlich nicht so viele gekommen." Besonders auffällig waren die Teilnahmen von Familien. 2020 erwarben 21 Familien das Familienabzeichen - ein Rückgang um nur 16 Prozent. Zudem erreichten 51 Menschen mit Behinderung das Sportabzeichen. „Darauf kann man sehr stolz sein", so Pölka.

Einige Jubiläen zu verzeichnen

Bereits das 55. Sportabzeichen erreichte Reinhard Todtenhaupt, nur Luzie Dominik toppte diesen Wert mit ihrem 60. Abzeichen. „Die Erwerber haben allesamt gesagt, dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sind. Außerdem haben wir von keiner Seite irgendwelche Kritik über die Durchführung erhalten." Auch die Planungen für das jetzige Jahr stehen schon. Mitte des Jahres soll es, wenn es die Corona-Krise zulässt, losgehen. „Wenn die Pandemie mitspielt, werden wir alles wie gehabt durchziehen. Die Kuh kriegen wir noch vom Eis", ist Pölka zuversichtlich.