Von Bohlebahn bis zum Nullwurf: Kegelsportler aus Peine erklären

Neun Kegel am Ende einer sechs Meter langen Holzbahn, die nach einem Wurf der hölzernen Kugel umfallen sollen. Je mehr Kegel pro Wurf getroffen werden, desto besser ist das sportliche Abschneiden. Räumt der Kegler alle Ziele mit nur einem einzigen Wurf ab, spricht der Fachmann von „Alle Neune“: Das Prinzip von Kegeln ist vielen nicht unbekannt. Aktive Kegler aber kennen Feinheiten und nutzen Vokabeln, die nicht unbedingt geläufig sind. Herbert Stroppe, Pressesprecher des Vereins Flotte Neun, kennt sich in den Details aus.

Das Regelwerk vereinfacht

Jeder Kegler hat pro Aufnahme zwei Kugeln, um alle neun Kegel abzuräumen. Während Freizeitkegler oft gegeneinander spielen, treten die Sportkegler als Mannschaften an. Die Mannschaft, welche nach einer definierten Anzahl von Durchgängen die meisten Kegel getroffen hat, holt sich auch den Sieg. Dabei stellt sich die Frage: Was unterscheidet den Kegelsport vom Bowling?

„Der größte Unterschied sind die drei Löcher auf der Kugel. Die gibt es beim Kegeln überhaupt nicht. Außerdem ist die Bowlingkugel deutlich schwerer“, berichtet der Experte. Ein weiterer Unterschied, welcher einem Laien nicht sofort auffallen würde, ist die Anzahl der sogenannten Pins, der Kegel. Zehn Stück gibt es beim Bowling und nur Neun beim Kegeln. Das Bowling, ursprünglich aus Amerika stammend, entsprang zudem einem Kegelverbot in den Staaten – mittlerweile ist dieser Sport auch in Deutschland sehr beliebt. Und während das Wurfbild beim Bowling oft von einem mechanischen Arm aufgeräumt wird, hängen die Bowlingkegel an Fäden, durch die sie wieder aufgestellt werden.

Mehrere Spielformen

Beim Kegeln gibt es nicht nur eine Spielform, vor allem in Norddeutschland wir das Dreibahnenprinzip gespielt. „Dies sind Meisterschaften in denen sowohl Classic, Bohle, als auch die Schere gespielt wird“, berichtet Stroppe. Dabei machen in diesen drei unterschiedlichen Kategorien vor allem die Breiten der Bahnen und der Anlauf den Unterschied aus. Eine Bohlebahn hat die Länge von 5,5 Meter und dazu eine Breite von 0,35 Metern. Eine Besonderheit dabei ist, dass nur in die Vollen gespielt wird.

„Dort wird mit jeder Kugel auf das volle Kegelbild geworfen“, berichtet Stroppe. Anders beim Scherekegeln. Dort wird sowohl in die Vollen, als auch klassisches Abräumen - der zweite Wurf geht auf die verbleibenden Kegel des ersten Wurfs - gespielt. Als Eigenart des Scherespiels (?) ist zu vermerken, dass bereits ein neues volles Kegelbild aufgestellt wird, wenn nur der König (Kegel Nummer 5) stehengeblieben ist. Sowohl beim Bohle- als auch beim Scherekegeln wird vor dem Wurf festgelegt, in welche Richtung die Kugel einlaufen muss. Bekommt der Werfer nicht den richtigen Effet in seinen Wurf, fliegt die Kugel vermutlich nicht in die richtige Richtung. Dann wird von einem Fehlwurf gesprochen.

Zu guter Letzt gibt es noch das Classic-Kegeln: Dies ist die Ausführung, die auch die meisten Hobbyspieler kennen. Auf der ersten Bahn werden 25 Würfe in die Vollen gespielt. „Dort werden alle Kegel wieder aufgestellt“, so Stroppe. Anschließend wird abgeräumt, die Kegel werden nicht neu platziert. Der größte Unterschied an diesen drei Bahntypen ist allerdings die Gegebenheit auf dem Boden. Die Classicbahn verläuft stets horizontal. Bei Schere- und Bohlebahnen ist jeweils eine kleine Steigung, von rund zehn Zentimetern, zu verzeichnen.

Die Nullwürfe

Die Pumpe kennt vermutlich jeder, der schon einmal Bowling gespielt hat -- Die Kugel schafft es nicht bis zu den Pins und landet links oder rechts in der Seite. Dafür bekommt der Spieler Null Punkte. Aber es gibt noch weitere Verstöße, die mit einem Nullwurf geahndet werden. „Zum Beispiel ist das Auflegen der Kugel hinter der Anlauf- und Auflagefläche verboten. Zudem darf der weiße Grenzstrich nicht übertreten werden“, gibt der Flotte-Neun-Pressesprecher preis. Zudem sei auch jegliche Hilfestellung mit den Händen untersagt. Man dürfe sich weder am Boden, der Wand oder am Kugelrücklauf abstützen. Auch das würde zu einem Nullwurf führen.