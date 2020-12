Vechelder sehen fertigen Kunstrasen als Highlight an

Die bisherige Saison war für die Arminia aus Vechelde eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach vier Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga stehen die Arminen mit sechs Punkten da. Die Ziele für die restlichen Spiele sind dabei enorm hoch gesteckt: Das Wort Aufstieg wurde dabei aber noch nicht in den Mund genommen.

Die Spielzeit startete für die Vechelder mit dem durchaus unbeliebten Bezirkspokal. Als Freundschaftsspiele wollte man den Wettbewerb allerdings nicht ansehen. Das erste Spiel gegen den VfB Peine ging dann, mit einer neu formierten Mannschaft, gehörig nach hinten los. Im Sommer drehte der Bezirksligist mächtig am Wechselkarussell und tauschte auch den Trainer. Mit 0:3 verloren die Vechelder und erlitten damit den ersten Rückschlag der neuen Saison. „Wir haben uns dann aber wieder aufgerafft und waren gewillt, eine Siegesserie zu starten“, berichtet Vecheldes Spieler Jan Fichtner.

Siegesserie für Arminia Vechelde im Bezirkspokal

Gesagt, getan: Die folgenden fünf Spiele in der Gruppenphase gewannen die Grün-Weißen mit teilweise grandiosen Auftritten. Unter anderem wurde der Peiner Konkurrent Arminia Vöhrum mit 10:0 vom Platz gefegt und auch die Revanche gegen den VfB gelang mit einem knappen 3:2. Abschließend standen die Vechelder auf dem ersten Tabellenplatz und zogen damit in die Hauptrunde des Pokals ein. „Das war natürlich ein schöner Start in die Spielzeit“, analysiert Fichtner das Auftreten der Mannschaft. Diese musste scheinbar erst die Spielphilosophie des neuen Trainers verinnerlichen, um die Leistung auf den Platz zu bringen.

Dies sei aber keinesfalls das Highlight der bisherigen Zeit gewesen. „Die Fertigstellung unseres Kunstrasenplatzes war für uns alle das Größte“, berichtet der Vechelder über die Meinung in der Mannschaft. Auf dem Platz werden in Zukunft einige Spiele ausgetragen, wenn der Rasenplatz nicht bespielbar sei. Damit ist Vechelde erst die zweite Mannschaft, die ein Kunstrasenplatz ihr Eigen nennen darf. Dieses Privileg war für lange Zeit nur dem SV Lengede vorbehalten.

In der Liga lief es für Arminia Vechelde weniger gut

Zu ungewohnter Zeit ging es dann am ersten Spieltag gegen die Reserve der Freien Turner aus Braunschweig. Um 11 Uhr wurde der erste Spieltag der Staffel 2B angepfiffen. „Diese frühen Spiele haben irgendwie auch was, dann hat man den gesamten Nachmittag für sich und kann vielleicht noch auf andere Sportplätze fahren“, sagte Fichtner damals. Das Spiel wurde von den Vecheldern dominiert und verdient mit 3:1 gewonnen. Die Siegesserie aus dem Pokal riss auch im zweiten Ligaspiel noch nicht. Im Peiner Derby gegen Vöhrum siegten die Arminen mit 4:1 und fanden sich in der Spitzengruppe in der Tabelle wieder.

Gegen Sickte und Hondelage, die Mitfavoriten auf den Aufstieg, gab es dann Niederlagen. So stehen die Vechelder mit sechs Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. „Wir waren zum Start in die Liga auch arg vom Verletzungspech verfolgt. Ich bin mir sicher, dass wir mit einem volleren Kader besser abgeschnitten hätten. Positiv ist aber, dass er Kader in der kurzen Zeit schon sehr dicht zusammengewachsen ist und so auch gute Leistungen zeigen kann“, sagt Fichtner. Für den Rest der Saison, wann auch immer diese wieder angepfiffen werden sollte, nehmen sich die Arminen erneut eine solche Siegesserie wie aus dem Pokal vor. „Außerdem wollen wir unseren Spielstil noch verbessern und so Punkten.“