Auch in der Corona-Zeit haben einige Vereinen ein Jubiläum erlebt, feiern ging allerdings nicht. Das Just for fun Team Peine, 1995 gegründet, ist mittlerweile 25 Jahre alt. Feiern, haben sich die Mitglieder vorgenommen, werden sie im kommenden Kalenderjahr.

Der Name des noch relativ jungen Vereins ist Programm. „Wir machen hier keinen Leistungssport, sondern wollen uns einfach regelmäßig treffen und zusammen bewegen“, berichtet die Vorsitzende Silke Eswein. Bereits zur Gründung, damals noch unter dem Namen Tanzmäuse, stand fest, dass Leistungssport nicht das Ziel sein soll. „Wir haben schon zum Start Breitensport angeboten“, erinnert sich Eswein. Viele der mittlerweile rund 1000 Mitglieder sind im fortgeschrittenem Alter, daher sei Leistungssport ohnehin schwierig. Belächelt wurde das Just for fun Team allerdings auch nie. „Wir wurden sehr gut an- und aufgenommen“, berichtet Eswein.

Über die Jahre stieg nicht nur die Zahl der Mitglieder, sondern auch das Angebot an Kursen und Sportarten. Darunter auch Rehasport, für den sich einige der Trainer des Vereins fortbilden ließen. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Spezialkurse für Erwachsene, Babymassagen und Walking. „Wir haben extra weitere, passende Trainer gesucht, um das ebenfalls anbieten zu können“, berichtet Gründungsmitglied Melanie Roller, die selbst Trainerin ist.

2017 veränderte den Verein

Zu den größten Veränderungen im Verein gehört die Fusion mit dem TSG Oedesse. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19. November 2016 einigten sich die Mitglieder darauf, die schon bestehende Kooperation zu erweitern – ein Verein, statt zwei. Ein Vorstand, statt zwei. Und: Das Just for fun Team hatte bis zu dem Zeitpunkt keine eigene Halle. Mittlerweile gibt es Kurse in der Mehrzweckhalle in Oedesse, der Halle in Berkhöpen sowie in einem eigenen Raum auf dem Gelände der Firma BKM in Berkhöpen . „Dort machen wir dann eher Sachen wie Yoga und die neuen Babymassagen“, so Eswein. Im Sommer steht auch das Schwimmbad in Edemissen zur Verfügung.

Planungen und Rückblicke

Die Corona-Pandemie hat den Verein getroffen. Sämtliche Pläne für das Jahr 2020 wurden durchkreuzt. „Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden wir auf das nächste Jahr verschieben. Genauso unseren geplanten Zoobesuch“, erzählt Eswein. Denn eigentlich sollte es mit einigen Mitgliedern in den Magdeburger Zoo gehen. Auch die Kurse konnten nicht wie gewohnt stattfinden, es musste umgedacht werden: „Wir haben sehr schnell die Angebote auf den Online-Dienst verschoben. Unsere Übungsstunden haben dann halt per Videokonferenz stattgefunden. Das war im ersten Moment eine große Umstellung und hat sich komisch angefühlt.“ Nach einiger Zeit sei es aber normal geworden. Der Umstieg war vor allem für die Mitglieder wichtig, die zu einer Risikogruppe gehören. „Wir sind uns unserer Verantwortung ganz klar“, so die Vorsitzende. Für 2021 ist, bis auf die Zoo-Fahrt, noch nichts geplant. Die Zeit sei viel zu schnelllebig, um feste Verabredungen zu treffen und Termine festzulegen. Einen Mitgliederrückgang habe das Just for fun Team bisher übrigens nicht verzeichnet.