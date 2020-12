Die Industrieruine entwickelt sich zum Kulturdorf

Mit dem Zug dauert es vom Hauptbahnhof Braunschweig nach Woltwiesche nur wenige Minuten. Von dort aus ist es nur noch ein Katzensprung zu den großen Backsteingebäuden an der L 619, den ehemaligen Hansen-Werken. Vor sieben Jahren kaufte Levi Lewandowski das Gelände. Seine Vision: Nach Jahrhunderten und Jahrzehnten als Industriestandort und Müllhalde, soll hier ein Ort entstehen, an dem Kunst, Handwerk und Natur nebeneinander existieren können – und entdeckt werden.

Viel zu sehen ist von den Hansen-Werken eigentlich nicht: Einige längliche, hohe Backsteingebäude an der Straße. Industriecharme des ausgehenden 19. oder frühen 20. Jahrhundert, die Fenster weitestgehend zerstört, an der Fassade einige Graffiti. Auf der Kuppe der Anhöhe, Richtung Barbecke stehen kleinere Häuser. Der größte Teil des 86.000 Quadratmeter großen Geländes liegt dahinter. „Obwohl meine Frau und ich seit einigen Jahren hier wohnen und wir mit dem, was sich hier ändert, immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, halten einige Leute die Hansen-Werke für leerstehend und verlassen. Hin und wieder kommt es auch noch zu Vandalismus“, berichtet Lewandowski. Um das zu ändern, soll der prägnante Schriftzug an der Front bald hinterleuchtet werden. „Wir sind hier, wir sind aktiv, wir wollen etwas aufbauen – und es ist genug Platz für jeden, sich ebenfalls mit seinen Ideen einzubringen.“

In den alten Lager- und Produktionshallen könnten Werkstätten entstehen – oder Ateliers, oder Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen. „Ich werde immer wieder gefragt, wann wir denn fertig sind – aber darum geht es gar nicht. Ein lebendiger Ort und lebendige Ideen entwickeln sich immer weiter. Ich könnte meine ganze Energie dafür investieren, ein Café oder ähnliches einzurichten und dann jemanden zu suchen, der es nach meinen Vorstellungen bewirtschaftet. Aber ich finde es viel schöner, wenn selbst jemand mit einer Idee kommt und wir schauen dann, wie es sich umsetzen lässt. Nur weil ich im Grundbuch stehe, muss ich nicht alles bestimmen“, erklärt er. Daher gründete er vor einigen Jahren den gemeinnützigen Verein Hansen-Werke e. V.. Noch ist er selbst der Vorsitzende. Aber irgendwann, so hofft er, übernimmt jemand anderes den Posten.

100 Jahre Industriegeschichte

Zwischen 1872 und 1962 hat die Familie Hansen in den angeschlossenen Steinbrüchen Kalk und Kreide gewonnen. Als die Unternehmerfamilie das Werk aufgab, nutzten die nahen Stahlwerke das Gelände, um Abfälle zu entsorgen. Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft verwendete die Flächen als Müllkippe; bis in die 80er Jahre hinein. Eine der Kalkgrubben lief voll Wasser und der entstandene Teich steht seit 1992 unter Naturschutz. Doch das hielt den ein oder anderen Privatmann nicht davon ab, seinen Müll illegal zu entsorgen – sieht ja keiner. „Da ich in Barbecke aufgewachsen bin, war ich als Jugendlicher immer mal wieder auf dem Gelände unterwegs und habe diesen Drang zur Zerstörung nie Verstanden. Meine Freunde und ich haben eher aufgeräumt, irgendwann haben wir sogar Obstbäume beschnitten. Es war ein Traum von mir, aus den Hansen-Werken etwas Schönes zu machen. Einen Ort, an dem jeder seine Ideen ausleben könnte“, erzählt Lewandowski.

Vor rund 15 Jahren setzte er zum ersten Mal an, mehr über das Gelände, seinen Besitzer und die weitere Nutzung in Erfahrung zu bringen. Und ob es zu verkaufen wäre. „Der gesamte Prozess hat sich dann bis 2013 gezogen. Das war ein ständiges Auf und Ab, teilweise waren die Aussagen der Ämter nicht einmal deckungsgleich.“ Freunde und Bekannte rieten ihm teilweise, seine Energie in andere, erfolgversprechendere Projekte zu stecken. Aber Lewandowski wollte nicht aufgeben und arbeitete sich immer wieder in die Sachlage ein. Das der damalige Besitzer des Geländes, Nico Hansen, im Ausland lebt, machte die Verhandlungen nicht einfacher. „Während es auf der Seite von Familie Hansen Anwälte gab, der für sie alles regelte, musste ich selbst Verträge prüfen und schauen, auf was ich mich einlasse.“

Aufgeben ist nie eine Option

Parallel zu den Bemühungen um das alte Fabrikgelände läuft sein eigenes Leben weiter: Nach der Schule macht er eine Ausbildung zum Steinmetz, wird Vater, hängt die Ausbildung zum Bautechniker mit Meistertitel an, jobbt als Raumausstatter und Inneneinrichter. Zweimal beginnt er ein Studium, Restaurierung und freie Kunst; beide erweisen sich als Fehlentscheidungen. „Durch die starren Lehrpläne sollte ich an Modulen teilnehmen, die Grundlagen von dem behandelten, was ich schon seit Jahren beruflich machte. Auch neben dem Studium. Gleichzeitig fiel mir immer mehr auf, dass es kaum Kontakt nach außen gibt – die Ausstellungen der Kunststudenten etwa werden fast nur von Leuten besucht, die schon einen Bezug zur HBK haben. Als jemand, der Kunst und Kultur als etwas empfindet, das jedem zugänglich sein sollte, fühlte ich mich fehl am Platz“, erinnert er sich.

Das Projekt Hansen-Werke nimmt ihn immer wieder ein. In der Umgebung wird er wahlweise als Träumer, Visionär oder Spinner bezeichnet. Aber er hat es geschafft, seit sieben Jahren gehört die Industriebrache, plus einige Ackerflächen, ihm. Seit vier Jahren besteht sein Arbeiten und Leben fast vollständig aus den Hansen-Werken. Seitdem haben er, seine Freunde, Vereinsmitglieder und Unterstützer das Gelände entrümpelt, marode Gebäude abgerissen und Platz für Neues geschaffen. Immer mit dem Ziel, einen Ort zu erschaffen, an dem jeder seine Ideen verwirklichen kann – und die Rahmenbedingungen dafür selbst definieren kann. Einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Ideen austauschen; Netzwerke und Kooperationen entstehen.

Einen kleinen Teil der Aufwendungen, die für die Sanierung des Geländes und der Gebäude notwendig sind, finanziert sich durch den Förderverein. Auch Freunde oder Familie übernehmen hin und wieder Rechnungen. Und ganz oft, erzählt Lewandowski, erhält er auch Unterstützung, indem ihm jemand etwas schenkt: Material zum Bauen, Maschinen und Werkzeuge. „Ich packe gerne auch bei anderen mit an, ohne eine finanzielle Gegenleistung zu erwarten. Es freut mich immer, wenn das jemand versteht und im Gegenzug genauso handelt: Gemeinsam etwas schaffen ist oft mehr wert, als Geld.“

Naturerfahrung ermöglichen

Eine Studentin der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung aus Hannover arbeitet aktuell an einem Wegekonzept. Zahlreiche Flora/Fauna-Kartierungen, Untersuchungen und Erhebungen, die Lewandowski einholen musste, um überhaupt mit den Umbauarbeiten beginnen zu dürfen, werden dafür ausgewertet. Dazu kommen Luftbilder, die ein befreundeter Unternehmer mit einer Drohne angefertigt hat. „Wer sich nicht mit Natur beschäftigt und sie nicht erlebt, wird auch nicht verstehen, warum er sie schützen soll. Mit den Wegen, die irgendwann über unser Gelände führen, soll genau das möglich werden“, erzählt er. Auch wenn er dafür wieder in Ausgleichsmaßnahmen investieren muss. Denn obwohl der Komplex jahrelang sich selbst überlassen und als Müllhalde verwendet wurde, „gelten paradoxerweise wir als diejenigen, die Müll verursachen und die Naturentwicklung beeinträchtigen“.

Ein weiterer Traum, den er noch verwirklichen will: Auf dem Gelände sollen Windkraftanlagen entstehen – für die eigene Stromversorgung.