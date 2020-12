Das war bisher nicht viel: Der SV Viktoria Woltwiesche taumelte in der Fußball-Bezirksliga und steht nach drei Spieltagen bei null Punkten. Die Verantwortlichen sehen die Corona-Krise allerdings als kleinen Segen gegen die sportliche Talfahrt des Vereins. In der fußballfreien Zeit zeigt sich das größte Plus des SV: Der Teamgeist.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Lockdown-Zeit mit einer kleinen Fitnesschallenge zu gestalten“, berichtet Woltwiesches Trainer Jerome Kuhlmann. Der Großteil der Mannschaft würde dabei mitziehen – auch technisch wurde schon individuell trainiert. Die Spieler erhielten Aufgaben, filmten sich bei der Durchführung und stellten die Sequenz in die Whatsapp-Gruppe des Teams. „Das kam sehr gut an.“ Verpatzter Start Zunächst stolperte Woltwiesche im Fußball-Bezirkspokal. Dort schieden sie in einer Gruppe mit dem SV Lengede, TSV Üfingen und SV Fümmelse als Tabellenletzter aus. „Wir haben einen Umbruch hinter uns. Die Jungs müssen das System, was ich von ihnen fordere, auch erst verinnerlichen“, analysiert Kuhlmann. Der Übungsleiter übernahm den SV im Sommer und fand einen jungen Kader vor, viele Spieler waren aussortiert worden. Der Neuanfang in der Bezirksliga ist aus seiner Sicht dennoch geglückt, obwohl Null Punkte nach drei Spielen nicht danach aussehen. Den Auftakt machte eine Auswärtspartie beim TSV Sickte, die Woltwiesche 0:1 verlor. „Ich konnte meiner Mannschaft keinesfalls einen Vorwurf machen, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt“, erinnert sich der neue Woltwiescher Coach an das erste Saisonspiel. Doch kurz danach wurde klar, dass ein echter Führungsspieler fehlt. Die Elf lebe nur durch die Leidenschaft und den unbedingten Siegeswillen. Der Auftaktpleite folgten zwei 0:3-Niederlagen, bei denen die Viktoria ebenfalls zu überzeugen wusste. Es sollte einfach nichts Zählbares rausspringen. „Das waren unglückliche und vor allem vermeidbare Niederlagen.“ Großen Anteil an dem tabellarischen Fehlstart hatte auch das Verletzungspech der Woltwiescher: Zwischenzeitlich waren 15 Spieler zur selben Zeit nicht spielbereit und fielen wegen unterschiedlichsten Problemen aus. „Das haben ich in meiner Karriere noch nicht erlebt – und ich bin schon ein paar Jahre dabei.“ Vertragsverlängerung als Signal Kuhlmann beweist dennoch großes Vertrauen in die Mannschaft und will sich etwas aufbauen. „Woltwiesche ist im vergangenen Jahr sportlich abgestiegen – nur durch Corona sind sie damals drin geblieben. Ich will uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren“, offenbart der Trainer die Zielsetzung. Als kleinen Ansporn und als positives Zeichen für die Spieler verlängerte Kuhlmann seinen Vertrag bei Woltwiesche für zwei weitere Jahre. „Wir haben eine Menge Lob von anderen Mannschaften bekommen. Viele haben uns unterschätzt und waren dann erstaunt, wie wir uns präsentiert haben. Ich habe Einzelgespräche mit meinen Spielern geführt und viele haben mir schon versichert, dass sie über den Sommer hinweg bleiben wollen. Ganz egal, ob wir in die Kreisliga absteigen oder in die Landesliga aufsteigen“, berichtet Kuhlmann, der dann kaum eine andere Wahl als die Vertragsverlängerung hatte. Noch hat Woltwiesche eine Menge Zeit und vor allem noch genug Spiele vor der Brust. Doch viele Niederlagen dürfen sich die SV-Kicker nicht mehr erlauben. Ansonsten gehen schnell die Lichter aus, das ist sich auch Kuhlmann bewusst.