Der Start in die neue Fußball-Landesligasaison ist den Lengedern gehörig geglückt. Mit einem deutlichen Heimsieg unterstreichen die Peiner ihre Aufstiegsambitionen.

SV Lengede – TuSpo Petershütte 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Folchmann (20.); 2:0 Behrens (26.); 3:0 Könnecker (35.); 4:0 Beuster (38.); 5:0 Folchmann (52.); 6:0 Jammeh (72.); 7:0 Behrens (75.).

„Wir haben ab der ersten Minute den Ball und den Gegner kontrolliert“, sagt Lengedes Trainer Kai Olzem. Petershütte erwartete er vor dem Spiel eher defensivorientiert, dabei machten ihm die Gäste einen Strich durch die Rechnung. Petershütte stand hoch und machte es den Lengedern, die sich nur durch gute Passstafetten lösen konnten, keinesfalls leicht. Erst nach einem Foul an den an diesem Tag überragend aufspielenden Marcel Burkutean erzielten die Lengeder in Person von Justin Folchmann den Führungstreffer. „Das war dann so ein wenig der Dosenöffner in dieses Spiel“, analysiert Olzem den Strafstoß aus der 20. Spielminute.

In der Folge kombinierten sich die Hausherren zu drei weiteren Torerfolgen. Sinnbildlich dafür war das 3:0 durch Yannick Könnecker. Nick Henke erhielt nach einem riskanten Aufbauspiel den Ball auf der Außenbahn und preschte diese gute 30 Meter runter. Sein Pass war nicht optimal gespielt, aber Könnecker versenkte ihn dennoch unter dem Querbalken.

Nach der Pause plätscherte das Spiel zunächst hin und her – Lengede fehlte angesichts der hohen Führung der nötige Willen. Ausgenommen ist dabei der 5:0-Treffer kurz nach Wiederbeginn. „Wir haben uns zu viele Fehler erlaubt und haben so immer mehr Unsicherheiten in unser Spiel bekommen. Die Phase zog sich über gute 15 Minuten“, bilanziert der SVL-Übungsleiter den schwachen Spielabschnitt. Allerspätestens mit dem 6:0 wachte der SVL wieder auf und legte in Person von Brian Behrens noch einen weiteren Treffer nach. „Wir hatten dann bis zum Schlusspfiff wieder alles im Griff“, so Olzem. Das Lengeder Publikum applaudierte über den ersten Landesliga-Dreier mit Aussagekraft. „Wir wollten ein Statement setzen, dass wir unsere Ambitionen nicht einfach aus der Luft gegriffen haben und in dieser Saison ein Wörtchen mitreden wollen“, sagt der SVL-Coach mit abschließenden Worten.

Für die Lengeder ist am kommenden Wochenende zunächst Spielfrei. Diese Zeit wird aber nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern für ein Testspiel gegen Union Salzgitter genutzt. „Wir wollen weiterhin im Rhythmus bleiben, damit wir in zwei Wochen überzeugen können.“

SVL: Makiela – Henke, Könnecker, Boog, Burkutean, Lemke, Folchmann, Beuster, Jatta, Behrens, Gatermann.