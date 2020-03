Erste Oberliga-Niederlage am Silberkamp nach 15 Monaten

Nun ist es passiert: Seit der Pleite gegen den Hannoverschen SC am 1. Dezember 2018 gab es für die Peiner Handballerinnen des MTV Vater Jahn in 15 Oberliga-Heimspielen keine einzige Niederlage mehr. Erst der SV Altencelle aus dem gesicherten Mittelfeld der Liga brachte diese Serie am Samstagabend...