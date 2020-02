34 Sekunden fehlen Peine zum Vizetitel

Timo Wittkowski (in Grün) zeigte als Peiner Kapitän gute Leistungen. Letztlich verpassten er und das Team allerdings den Einzug in den Norddeutschen Entscheid.

Geknickt verschwanden die B-Junioren des VfB Peine in den Katakomben der Amselstieghalle in Salzgitter, als zum letzten Mal die Schlusssirene ertönt war. 0:1 zeigte die Anzeigetafel an und die Fans der Peiner schlugen auf der Tribüne die Hände über dem Kopf zusammen. Bis zur vierten Runde hatten die jungen Fußballer das Feld bei der Futsal-Landesmeisterschaft angeführt, ehe sie doch noch entthront wurden. Und nicht nur das: Als Tabellendritter hinter dem TSV Pattensen und dem JFV Leer verpasste das Team von Christian Kraune den Norddeutschen Entscheid in Norderstedt. „Da wären wir sehr gerne hingefahren“, sagt der Trainer.

Die ganze Zeit hatte es nur nach einem Zweikampf um den Titel ausgesehen. Während der TSV Pattensen vor allem mit einer sattelfesten Abwehr – die Hannoveraner kassierten kein einziges Gegentor – überzeugten, lief die Peiner Offensivabteilung auf Hochtouren. Ausgerechnet im direkten Duell, dem dritten Spiel beider Mannschaften, geriet sie aber ins Stocken. Nach zuvor zehn Torerfolgen, konnten die Peiner keine Stiche mehr setzen. „Da haben wir ein bisschen den Faden verloren. Das war Kopfsache“, meint Trainer Kraune.

Doch auch der Angriff der Pattenser hielt sich zu Beginn der Partie zurück, so dass beide Mannschaften nach der Hälfte der Zeit erst ei-ne gute Aktion vorzuweisen hatten. Doch der TSV wurde immer griffiger. Die Abwehr ließ nichts durch und dann schaltete Pattensen ganz schnell um. Zweimal musste Peines Keeper Joshua Jacobi in höchster Not retten und lenkte den Ball an die Latte. Kurz vor Schluss war er erneut gefordert und parierte glänzend, was ihm sogar das Lob des Gegners einbrachte.

Durch das 0:0 hatte der VfB trotzdem ein ordentliches Torverhältnis. Zwei 5:2-Siege brachten einen Pluswert von sechs, während Pattensen mit 4:0 etwas schlechter da stand.

Doch in Runde vier drehten die Hannoveraner noch einmal richtig auf. Gegen den JFV Verden/Brunsbrock, der noch Chancen auf den Titel hatte, erzielten sie fünf Treffer und setzten damit die Peiner mächtig unter Druck. Die mussten nun mit drei Toren Vorsprung gewinnen, um den Landesmeister-Titel einzutüten. Plötzlich stieg aber noch ein ganz anderer, unerwarteter Konkurrent empor.

Denn der JFV Leer hatte nicht durch die besten Leistungen bestochen, sammelte nach der Auftaktniederlage gegen Verden (2:5) aber trotzdem zwei Siege ein und hätte im Erfolgsfall gegen die Peiner das Ticket zur Norddeutschen Meisterschaft sicher. „Deshalb habe ich meine Jungs extra noch einmal gewarnt“, erklärt Peines Trainer Christian Kraune. Trotzdem verschlief sein Team die Anfangsphase. Bei einem Konter hatte der VfB Glück, dass der JFV Leer den nicht gut ausspielte.

Nach sieben Minuten waren die Peiner noch nicht durch gute Offensivaktionen aufgefallen, ehe es kurzzeitig Schlag auf Schlag ging. Omar Ökmen scheiterte bei einer Doppelchance erst am Keeper und danach am Pfosten. Wenig später trafen die Peiner auch noch die Latte, doch weil Leer mit Mann und Maus verteidigte, wollte der Ball einfach nicht rein. Und was ist aus den Offensivbemühungen der Gäste geworden? „Die haben den Ball ja nur nach vorne gebufft und damit ihren langen Schlacks gesucht. Das hat auch ein paar Mal gut geklappt“, sagt Kraune.

So auch kurz vor dem Ende. Der Leerer ließ klatschen, ein anderer schloss ab und traf trocken ins untere Eck. Jetzt war Jacobi aus kurzer Distanz völlig machtlos – da zeigte die Uhr nur noch 34 Sekunden an. Plötzlich war Peine ausgeschieden und konnte das nicht mehr gerade rücken.

Jetzt können sich die Peiner vollkommen auf die Vorbereitung für die Rückrunde in der Landesliga konzentrieren. „Nicht heute, da fliegen mir die Jungs noch weg“, ist Kraune schon wieder zu Scherzen aufgelegt. In der Feldsaison hat das Team aber noch einiges vor, hat es doch die vorderen Ränge noch klar im Blick.